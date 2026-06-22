Колокол Памяти в Московском парке Победы будет звучать для погибших и для живых

В День памяти и скорби, 22 июня, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном закладке камня будущего мемориала «Колокол Памяти». Событие состоялось на косе Адмиралтейского пруда в Парке Победы. Вместе с главой города в церемонии участвовали председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, руководители Московского района, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и ветераны специальной военной операции, а также представители общественных организаций и жители города.

«Сегодняшняя дата — самая трагичная в истории нашей страны — 85 лет назад война вошла в каждый дом и в каждую семью. Ленинград выстоял, ленинградцы победили. Установка памятного колокола — это дань уважения и памяти тех, кто отстаивал наш город, и его жителям. Мы обязаны хранить историю и обязаны донести её до наших детей. Колокол памяти будет здесь звучать для погибших и для живых. Вечная слава и память всем, кто погиб во время Великой Отечественной войны, тем, кто защищал Ленинград, и низкий поклон ветеранам»,— отметил Александр Беглов.

После минуты молчания и заупокойного богослужения, совершенного архимандритом Иеронимом, участники церемонии возложили цветы к закладному камню. На нем высечена надпись: «Здесь будет установлен Колокол Памяти погибших в годы блокады жителей и защитников Ленинграда, кремированных в печах кирпично-пемзового завода № 1». Инициатором создания мемориала выступил архимандрит Иероним.

Знаковое место для будущего мемориала связано с историей кирпично-пемзового завода № 1, находившегося на территории нынешнего Парка Победы. В 1942 году его печи были переоборудованы в крематорий для недопущения эпидемий в блокадном городе. Об этом напоминает вагонетка, извлеченная со дна Адмиралтейского пруда. С января 2026 года в парке действует филиал Музея обороны и блокады Ленинграда, где хранятся свидетельства о том, что здесь нашли упокоение более 130 тысяч ленинградцев.

Колокол Памяти будет установлен на острове напротив мемориальной зоны. Его звон в памятные даты будет служить напоминанием о трагедии блокадного Ленинграда.

Губернатор также упомянул о развитии Парка Победы как священного мемориала, где уже существуют Аллея Героев, Аллея Памяти, «Ротонда», Музей блокадной книги и Центр духовного просвещения. В этом году открылся еще один филиал Музея обороны и блокады Ленинграда.

Александр Беглов и Александр Бельский также посетили храм-часовню Всех святых, возведенный на месте завода, рядом с которым находится электронная Книга Памяти.

При реконструкции станция метро «Парк Победы» будет дополнена элементами, посвященными Великой Отечественной войне и блокаде. Со стороны Парка Победы наземный павильон получит мемориальное панно с общими данными о Великой Отечественной войне, Битве за Ленинград и Ленинградской блокаде. Верхний ярус зала украсит мозаика с изображением Ленинградского парада Победы, надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» и витражное изображение Ордена Победы.