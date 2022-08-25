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Питерец.ру » Культура » Молодежный фестиваль «Выше крыши»

Молодежный фестиваль «Выше крыши»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Петербург будет провожать лето фееричным молодёжным фестивалем «Выше крыши»

В эту субботу, 27 августа, Петербург будет провожать лето фееричным молодёжным фестивалем «Выше крыши». Среди хэдлайнеров - музыкальные группы «Мультфильмы» и «Марсель».

На фестивале каждый сможет раскрыть свой потенциал, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, послушать лекции, насладиться представлениями и выступлениями артистов разных жанров.

В этот раз организаторы – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, подготовили максимально творческие траектории и мастер-классы, которые превратят событие в масштабную арт-площадку, поделённую на три направления: «Stand Up», «Музыка» и «Театр».

Здесь участников будет ждать знакомство с форматами уличного, мультимедийного, визуального, нового циркового, иммерсионного театров. Самые уверенные и смелые смогут принять участие в «Театральном бое». На музыкальной площадке участники попробуют себя в игре на инструментах, познакомятся с разножанровыми молодежными коллективами и направлениями в музыке. В траектории «StandUp» можно посетить мастер-класс по импровизации и написанию юмористических текстов, а также выступить со своим номером на публику.

На площадках фестиваля запланировано проведение лекций - будут обсуждаться актуальные проблемы искусства и музыки. Гостей форума ждут выступления ведущих молодых музыкантов, комиков, актеров, режиссеров.

Так, среди артистов заявлены группы «Мультфильмы» и «Марсель», финалистка  музыкального проекта «Народный артист №1 в России» Анастасия Карасева, Женя Синяков — российский комик, стендап-артист, резидент Comedy Club, Вероника Ратушная - участница Высшей лиги КВН, Премьер-лиги КВН (Первый канал) и участница Comedy Баттл (ТНТ), Александр Товаров - участник Высшей лиги КВН сезона 2022 и многие другие.

Режиссер и актёр театра «Ленсовета» Александр Крымов проведет мастер-класс по актерскому мастерству, о клоунаде расскажет режиссер театра «Имени которого нельзя называть» Дмитрий Казенас, две шоу программы и историю создания театра будущего представит режиссер Лилия Тим.

Помимо упомянутых активностей гостей фестиваля ждут различные развлечения, игровые автоматы, площадка для мини-гольфа, фуд-корт, гигантская дженга, машина Голдберга и, конечно, подарки для самых активных участников, которые прошли регистрацию.

«Миссией форума наравне с просветительской является выявление и поддержка талантливой молодежи. Мы представим гостям фестиваля примеры удачных практик по работе в театральном, музыкальном и комедийном направлении. Практическое руководство экспертов позволит участникам использовать полученные навыки на практике для реализации своих творческих проектов», - комментирует председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

Регистрация на мероприятие: https://myrosmol.ru/event/102341

Дата и место проведения: 27 августа, Садовая улица, 62, «Никольские ряды».

Начало: в 11.00

Вход свободный.

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