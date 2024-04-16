Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на грандиозный байк-фест

Вам нравится рев моторов и крутая байкерская экипировка? Вы хотите узнать, как советские военные мотоциклисты ковали свой путь к Победе? Тогда приходите в субботу, 20 апреля, на Басаейную, 32.

20 апреля в 13.30 от музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» стартует традиционный мотопарад «Ночных волков». В этом году он приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и получил название «За Ленинград!».

С 10:00 до 13.00 посетителей ждут интерактивные зоны внутри здания и на улице: выставка «Война в лицах», мультимедийная выставка о жизни мотоклуба, фотозона, выставка ретро-автомобилей и спорткаров, катание на мотоциклах с коляской, спортивные состязания, выступления творческих коллективов.

С 15:00 до 17:00 для всех желающих пройдут мастер-классы:

- мастер-класс по сборке/разборке оружия;

- мастер-класс «Письмо на фронт»;

- мастер-класс «Окопная свеча»;

- мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи;

- мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

В 13:30 состоится торжественный старт мотопарада «За Ленинград!» к Мемориальному комплексу «В память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

С 17:00 до 18:30 гости праздника смогут увидеть шоу барабанщиков и концерт музыкальных коллективов.

Приглашаем всех желающих на праздник!

Участие в мероприятии бесплатное.