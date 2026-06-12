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Питерец.ру » Общество » День России на Свердловской набережной: станцевали всей страной

День России на Свердловской набережной: станцевали всей страной

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
На Свердловской набережной прошёл фестиваль «Русь танцевальная».

На Свердловской набережной прошёл фестиваль Русь танцевальная». В одно время, в 13:00, танцевальный флешмоб прошёл в 40 городах России и мира.

На сцене выступали петербургские ансамбли «Бархат» и «ДивоГрад». Хедлайнером события стала группа «Проект Эбием» из Татарстана – авторы главной песни фестиваля. Танцы исполнили более 200 человек, это 8 хореографических коллективов. Для гостей фестиваля прошли традиционные народные пляски, танцы, игры, мастер-классы, смех и веселье, вкусные угощения.

«Россия, конечно же, большие территории, несметные богатства, это история и достижения. Но самое главное, что есть у России – это люди. Люди нашей славной страны и славного города. Лучшие люди лучшего района, нашего Красногвардейского», – врио первого заместителя главы администрации, выпускник программы «Время героев» Александр Рожков поприветствовал участников.

Организатор фестиваля – Молодежный центр «Охта» при поддержке Администрации Красногвардейского района Петербурга.

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