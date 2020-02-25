С 25 января по 15 июня будет проходить международный фестиваль «Русь танцевальная».

Фестиваль открывается флешмобом в социальных сетях «Русь танцевальная в моем городе» (https://vk.com/rustancevalnaya ). Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

- Сделать фото любимого места в своем городе;

- Разместить его с хэштегами #РТвмоемгороде и #русьтанцевальная в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» до 29 февраля;

- Написать о своих впечатлениях от участия во флешмобах прошлых лет и рассказать, почему нравится именно это место.

Итоги подведут 3 марта: победителя определят по количеству лайков.

Финальным этапом Фестиваля станет танцевальный флешмоб, который пройдет 12 июня в 13.00 на центральных площадках городов-участников в онлайн-режиме.

Флешмоб проводится при поддержке Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Подростково-молодежного центра «Охта», а также при содействии Культурно-досугового центра «Красногвардейский» и при технической поддержке компании TrueConf.