7 июля с 17:00 до 22:00 для жителей Петербурга в обновленном общественном пространстве “Набережная реки Карповки” при поддержке Росмолодёжь.Гранты и администрации Петроградского района пройдет IV Молодёжный фестиваль уличных театров “На Карповке”! Организатор фестиваля - Петроградский молодёжный центр.

Фестиваль посвящен Году семьи, а его главной темой стал сам Фестивальный Карп, который благодаря творчеству уникальных театральных коллективов сможет найти свою любовь на фестивале.

На его спине, как на огромном ките, расположилась вся Петроградская сторона со своей архитектурой, скульптурой, достопримечательностями и уникальными театральными коллективами и молодежными центрами - все это можно будет увидеть на масштабном арт-объекте, который будет создаваться в течение всего фестиваля.

По традиции, фестиваль проходит сразу на нескольких площадках: в Амфитеатре, на Театральном и Волшебном причалах. В этом году в фестивале примут участие более 20 творческих коллективов самых разных жанров и направлений, гости из Ростова-на Дону, Тулы, Казани и Москвы, порадует зрителей завораживающий "Волшебный причал" с программой от молодых иллюзионистов Санкт-Петербурга.

Помимо ярких спектаклей, на фестивале можно будет познакомиться с деятельностью Молодежного центра добрососедства театров “Дом”, одного из организаторов фестиваля, поучаствовать в мастер-классах для всей семьи.

Когда: 7 июля, 17:00–22:00

Где: “Набережная реки Карповки”, Петроградский район

Вход на фестиваль с Набережной реки Карповки, 4 или улицы Чапаева, 30.

Сайт: https://petrafest.ru/karpovkafest

Вход свободный!