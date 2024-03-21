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Питерец.ру » Общество » На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы движения

На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На внутреннем кольце КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 38 километре внутреннего кольца автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга(далее – КАД), в районе транспортной развязки на пересечении с Шафировским проспектом будут перекрыты две полосы движения.

​«В связи с производством работ по замене деформационного шва на мосту через реку Охта(Беляевский мост) в период с 5 по 17 апреля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а с 18 по 30 апреля перекрытыпервая и вторая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.  

​«Работы по замене деформационного шва на внутреннем кольце КАД будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой» - добавил Пузыревский.

​Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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