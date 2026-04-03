Питерец.ру » Общество » В Петрбурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»

В Петрбурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов почтил память жертв террористического акта в девятую годовщину трагедии на станции метро «Технологический институт»

Сегодня, 3 апреля, на станции метро «Технологический институт» состоялась памятная церемония, посвященная годовщине теракта, произошедшего девять лет назад. В этот день в петербургском метрополитене прогремел взрыв, совершенный террористом-смертником. Мероприятие посетили высокопоставленные лица, включая губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя Законодательного Собрания города Александра Бельского.

Участники акции, среди которых были родственники жертв, представители власти, экстренных служб и жители города, почтили память погибших. Цветы были возложены к стихийному мемориалу, образовавшемуся у выхода из метро, а также к мемориальной доске, установленной в память о трагедии в нижнем вестибюле станции. Губернатор и спикер городского парламента пообщались с родственниками погибших и пострадавших при теракте.

Сегодня же, в Соборе Святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка прошла панихида по жертвам трагедии.

Александр Беглов напомнил, что теракт 3 апреля 2017 года унес жизни пятнадцати человек, более ста получили ранения. Губернатор отметил, что, несмотря на тяжесть утраты, петербуржцы проявили стойкость и взаимопомощь, демонстрируя «ленинградский – петербургский характер». Он подчеркнул, что терроризм ставит целью запугивание и разобщение, но единство и сила города, как и всей страны, оказались сильнее.

