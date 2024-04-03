В Петербурге почтили память жертв террористического акта в метро

Сегодня в Петербурге вспоминают жертв террористического акта в метро. Трагедия произошла 7 лет назад – 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек, более 100 пострадали. Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, вице-губернаторы Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, Наталья Чечина, депутат ЗС СПб Алексей Цивилёв, родственники и близкие погибших возложили цветы к памятной доске, установленной в перронном зале станции метро «Технологический институт».

– Сегодня мы чтим память всех, кто погиб в петербургском метро и других чудовищных терактах: над Синаем, буквально вчера была годовщина смерти Владлена Татарского, которого взорвали у нас в Петербурге на Университетской набережной. Отдельная боль – трагедия в «Крокурс Сити Холле». Важно, чтобы все знали – тех, кто устраивает террористические акты – наёмников, исполнителей, всех сопричастных – ждёт неотвратимое наказание. Уверен, Следственный комитет обязательно доведёт до конца расследование по «Крокусу». Виновные будут наказаны. Как сказал наш президент, кара будет неотвратимой, – прокомментировал спикер петербургского парламента Александр Бельский.