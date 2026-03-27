В Петербурге в честь 10-летия Росгвардии зажгут факелы Ростральных колонн и включат праздничную подсветку мостов

Сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге отмечается юбилей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В честь праздника три знаковых моста города — Дворцовый, Троицкий и Бетанкура — будут освещены в особых цветах. Вечером, в 19:40 по местному времени, начнется торжественный световой режим, который продлится до 6:10 следующего дня, 28 марта. Эти мосты, которые являются не только архитектурными жемчужинами, но и важными транспортными артериями, будут окрашены в краповый и белый цвета, символизирующие флаг Росгвардии.

Кроме того, в этот день с 12:00 до 13:00 часов на Ростральных колоннах будут гореть факелы, что добавит дополнительный акцент к праздничным мероприятиям. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что зажигание факелов на колоннах и подсветка мостов в цвета Росгвардии символизируют прочную связь между традициями воинской славы и современными реалиями. Краповый цвет, по его словам, олицетворяет мужество и доблесть защитников страны, в то время как белый цвет символизирует чистоту их намерений и стремление к миру.

Это событие не только подчеркивает важность работы Росгвардии в обеспечении безопасности и правопорядка, но и служит напоминанием о тех, кто стоит на защите Родины. Губернатор выразил глубокую благодарность всем военнослужащим и сотрудникам Росгвардии за их преданность делу и готовность защищать интересы страны. Управление подсветкой мостов будет осуществляться автоматически из диспетчерской службы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Ленсвет», что обеспечит точность и своевременность в реализации праздничного освещения.