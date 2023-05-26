В Петропавловской крепости состоялась линейка, посвящённая открытию трудового сезона студенческих отрядов

В Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона состоялась ежегодная линейка, посвящённая открытию трудового сезона студенческих отрядов Санкт-Петербурга. В торжественном мероприятии принял участие спикер петербургского парламента Александр Бельский.

В этом году работать на объектах по всей стране отправятся почти 4000 студентов колледжей и вузов в составе 134-х трудовых отрядов.

— Ребята, поздравляю вас с началом сезона! В этом году движению 75 лет. За это время в нашей стране многое менялось, но студенческие отряды всегда сохраняли свою бодрость, силу духа, желание созидать и помогать. Много денег вы, скорее всего, не заработаете, зато приобретёте большое количество друзей и яркие впечатления, которые сохранятся в вашей памяти навсегда. Поэтому я желаю успехов, счастья и здоровья, ясного неба, желания трудиться, любить и жить. С праздником! — обратился к студентам Александр Бельский.

Студенческие отряды Санкт-Петербурга — современное молодёжное движение, объединяющее учащихся различных вузов и колледжей. Оно берёт своё начало от первых ленинградских трудовых студенческих отрядов, созданных в 1948 году. Традиция торжественного открытия сезона существовала в советское время, но в девяностых годах была утрачена. Вновь бойцы студенческих отрядов собрались на линейке в 2001 году.

Современные трудовые отряды распределяются по 11 тематическим направлениям (строительные, педагогические, медицинские, археологические, транспортные, экологические, сервисные и др.) и базируются в 27 профессиональных образовательных учреждениях и вузах.