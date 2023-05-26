В Петропавловской крепости состоялась линейка, посвящённая открытию трудового сезона студенческих отрядов

В Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона состоялась ежегодная линейка, посвящённая открытию трудового сезона студенческих отрядов Санкт-Петербурга. В торжественном мероприятии принял участие спикер петербургского парламента Александр Бельский.
В этом году работать на объектах по всей стране отправятся почти 4000 студентов колледжей и вузов в составе 134-х трудовых отрядов.
Студенческие отряды Санкт-Петербурга — современное молодёжное движение, объединяющее учащихся различных вузов и колледжей. Оно берёт своё начало от первых ленинградских трудовых студенческих отрядов, созданных в 1948 году. Традиция торжественного открытия сезона существовала в советское время, но в девяностых годах была утрачена. Вновь бойцы студенческих отрядов собрались на линейке в 2001 году.
Современные трудовые отряды распределяются по 11 тематическим направлениям (строительные, педагогические, медицинские, археологические, транспортные, экологические, сервисные и др.) и базируются в 27 профессиональных образовательных учреждениях и вузах.