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Питерец.ру » Общество » Слёт актива студенческих отрядов Санкт-Петербурга

Слёт актива студенческих отрядов Санкт-Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
В ДОЛ «Пионер» (Васкелово, Ленинградская обл.) состоится Слёт актива студенческих отрядов Санкт-Петербурга

23-24 октября в ДОЛ «Пионер» (Васкелово, Ленинградская обл.) состоится Слёт актива студенческих отрядов Санкт-Петербурга. 800 самых активных участников движения приедут сюда, чтобы познакомиться и сплотиться, а также проявить себя в конкурсах разной направленности и получить полезные навыки для дальнейшего развития студенческих отрядов Санкт-Петербурга. После возвращения с трудового сезона Слёт актива – это первое масштабное мероприятие, ожидающее бойцов.

В рамках Слёта пройдут конкурсы внутри профилей деятельности: на выбор лучшего мастер-класса, отрядной игры, тренинга и ярморочной станции для педагогических отрядов; конкурс командных составов строительных отрядов; конкурсы профессионального мастерства сельскохозяйственных и сервисных отрядов.

Помимо внутренних конкурсов пройдут и более масштабные: «Боец года» и «Творческий конкурс». В конкурсной программе будут охвачены разные аспекты деятельности участников движения студенческих отрядов, такие как творчество, ораторское мастерство, профессиональная деятельность отдельных направлений и другие. В рамках слёта пройдёт более 20 различных мастер-классов. Помимо обучающей и конкурсной программ, ребята примут участие в совместных играх.

Шопен Маргарита, комиссар Санкт-Петербургского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» делится: «Слёт студенческих отрядов - уникальное мероприятие, которое помогает познакомить бойцов с другими направлениями, сплотить коллектив, показать форматы взаимодействия такого большого количества участников движения.».

Слёты для активных участников движения проводятся в Санкт-Петербурге ежегодно. Осенний слёт студенческих отрядов нацелен на знакомство и сплочение новичков и определение вектора развития на ближайшие полгода.

Справочно

Студенческие отряды Санкт-Петербурга – современное молодежное движение, объединяющее учащихся различных вузов и колледжей. Зародившись в нашем городе ещё в 1948 году, движение живо и актуально до сих пор, постоянно развивается и привлекает год от года всё больше ребят в свои ряды.

В 2021 году на летний трудовой сезон из Санкт-Петербурга отправились 108 отрядов по 8 направлениям работы. Это более 3 000 участников отрядного движения.

Подробная информация в группе: https://vk.com/slet_spbso

Дополнительная информация: комиссар студенческих отрядов Санкт-Петербурга Маргарита Шопен, тел. 8 (921) 438-77-87.

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