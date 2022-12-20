Подведены итоги работы Антитеррористической комиссии Ленобласти

Все мероприятия антитеррористической направленности, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объеме. Сотрудники правопорядка и безопасности усиливают контроль в праздничный период.

В областном правительстве прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Особое внимание было уделено обеспечению правопорядка и безопасности в период новогодних и рождественских праздников.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, все 711 праздничных мероприятий, запланированных к проведению в Ленинградской области, будут проведены с учетом дополнительных требований безопасности. Усиленный контроль установят также на базах отдыха, горнолыжных курортах и в 196 храмах и церквях, где будут проходить рождественские службы.

Решением комиссии главам администраций муниципальных образований, было рекомендовано организовать круглосуточное дежурство должностных лиц, предприятий и учреждений на период проведения праздников. Совместно с представителями районных отделов надзорной деятельности и профилактической работы, участковые полицейские проведут проверку торговых точек, реализующих пиротехническую и алкогольную продукцию.