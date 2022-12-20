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Питерец.ру » Общество » Подведены итоги работы Антитеррористической комиссии Ленобласти

Подведены итоги работы Антитеррористической комиссии Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Все мероприятия антитеррористической направленности, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объеме.

Все мероприятия антитеррористической направленности, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объеме. Сотрудники правопорядка и безопасности усиливают контроль в праздничный период.

В областном правительстве прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Особое внимание было уделено обеспечению правопорядка и безопасности в период новогодних и рождественских праздников.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, все 711 праздничных мероприятий, запланированных к проведению в Ленинградской области, будут проведены с учетом дополнительных требований безопасности. Усиленный контроль установят также на базах отдыха, горнолыжных курортах и в 196 храмах и церквях, где будут проходить рождественские службы.

Решением комиссии главам администраций муниципальных образований, было рекомендовано организовать круглосуточное дежурство должностных лиц, предприятий и учреждений на период проведения праздников. Совместно с представителями районных отделов надзорной деятельности и профилактической работы, участковые полицейские проведут проверку торговых точек, реализующих пиротехническую и алкогольную продукцию.

Источник: Администрация Ленобласти
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