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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти стартовала Ленинградская Ёлка желаний

В Ленобласти стартовала Ленинградская Ёлка желаний

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня дал старт Ленинградской Ёлке желаний.

Вчера губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко, официально запустил акцию под названием "Ленинградская Ёлка желаний". Это событие стало настоящим символом надежды и волшебства в преддверии новогодних праздников. На новогодних шарах, украшенных яркими огнями и мерцающими гирляндами, написаны пожелания детей, которые в этом году особенно нуждаются в тепле и поддержке. 

Каждое пожелание — это маленькая мечта, наполненная детской искренностью и надеждой на лучшее. В этом году акцент сделан на детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также тех, кто нуждается в особом внимании и заботе. Каждый желающий может стать частью этой доброй инициативы: достаточно прийти в здание областного правительства, выбрать одно из пожеланий и постараться его исполнить. 

Таким образом, каждый посетитель становится волшебником, который может подарить радость и надежду тем, кто в этом особенно нуждается. Это не только шанс сделать чью-то мечту реальностью, но и возможность ощутить дух единства и взаимопомощи в нашем обществе. 

Кроме того, в рамках акции планируются различные мероприятия: мастер-классы, праздники и встречи с детьми, где они смогут поделиться своими мечтами и желаниями. Губернатор призвал всех жителей региона подключиться к этой акции, ведь именно в такие моменты мы можем проявить свою человечность и доброту. Новый год — это время чудес, и каждый из нас может стать частью этого волшебства, подарив улыбку и надежду тем, кто в этом особенно нуждается.

Источник: Администрация Ленобласти
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