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Питерец.ру » Общество » На трассе М-10 на мосту через реку Ижора перекроют одну полосу

На трассе М-10 на мосту через реку Ижора перекроют одну полосу

0
34
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На трассе М-10 на мосту через реку Ижора перекроют одну полосу в направлении Москвы

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на километре 672+857 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, на мосту через реку Ижора расположенного в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по ремонту отдельных секций двух резинометаллических деформационных швов на мосту через реку Ижора, в период с 28 марта по 3 апреля 2020 года будет перекрыта одна полоса движения в направлении Москвы» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).   

 «На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по 2 полосы в каждом направлении» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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