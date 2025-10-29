В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, недавно подписал важный Закон Санкт‑Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт‑Петербурге». Этот новый закон предоставляет особые права на получение бесплатной юридической помощи определенной категории граждан, а именно лицам в возрасте от 18 до 23 лет. Главное условие для получения такой помощи заключается в том, что эти молодые люди потеряли обоих родителей или единственного родителя в период своего обучения по различным образовательным программам. Эти программы могут включать основное общее образование, среднее общее образование, а также основные профессиональные образовательные программы и программы профессиональной подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих.

Бесплатная юридическая помощь, предусмотренная данным законом, оказывается адвокатами, которые являются частью государственной системы бесплатной юридической помощи. Это значит, что молодые люди, попадающие под действие данного закона, смогут получить квалифицированную юридическую поддержку от профессионалов, работающих в этой области. Помощь будет предоставляться в различных формах, что делает ее доступной и удобной для нуждающихся.

Среди основных услуг, которые будут доступны таким лицам, можно выделить правовое консультирование как в устной, так и в письменной форме. Это позволяет гражданам получить необходимые разъяснения и советы по различным правовым вопросам. Кроме того, адвокаты будут заниматься составлением различных правовых документов, таких как заявления, жалобы, ходатайства и другие важные бумаги, которые могут понадобиться в процессе защиты прав граждан.

Также стоит отметить, что адвокаты, участвующие в данной программе, будут представлять интересы этих молодых людей в судах, а также в государственных и муниципальных органах. Это особенно актуально в ситуациях, когда необходимо рассмотреть дела, касающиеся обеспечения мер государственной поддержки или защиты наследственных прав. Таким образом, данный законопроект не только расширяет доступ к юридической помощи для уязвимых категорий граждан, но и способствует повышению их правовой защищенности в сложных жизненных обстоятельствах.