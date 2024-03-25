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Питерец.ру » Общество » В Петербурге приступили к полномасштабной мойке города

В Петербурге приступили к полномасштабной мойке города

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Дорожные предприятия приступили к полномасштабной мойке города

Санкт-Петербург готовится к наступлению по-настоящему весеннего и чистого периода. В конце февраля была начата масштабная мойка города, в которой задействованы как коммунальные службы, так и специалисты зеленого хозяйства.

Для полного и эффективного мытья городских территорий ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обеспечивает дорожникам пункты отпуска чистой воды. Ежедневно потребляется около 6-7 тысяч кубометров воды, что позволяет замывать не только дорожные полотна и тротуары, но и всевозможные ограждения, островки безопасности и остановки общественного транспорта.

Комитет по благоустройству неустанно следит за метеорологическими условиями и оперативно корректирует работы по уборке. В случае понижения температуры ниже нуля специалисты возвращаются к зимним работам, но в последние дни благоприятная погода позволяет с уверенностью переключиться на весенний режим уборки.

Помимо мытья дорожного покрытия, дорожники проводят уборку, вывозят мусор и сметают снег с газонов, что значительно улучшает внешний вид города. С конца февраля израсходовано 80 тыс. кубометров воды, собрано и вывезено на полигон почти 980 кубометров мусора и 2900 тонн смета. Задействовано 662 единицы техники и 975 специалистов.

Активно ведется работа и в парках, скверах и на бульварах. Садовники подметают газоны, вывозят мусор и проводят санитарную очистку, чтобы горожане могли наслаждаться чистыми и ухоженными зелеными зонами. В этих работах задействованы 927 специалистов зеленого хозяйства и 263 единицы техники.

Для оперативного реагирования на вопросы и обращения жителей действует круглосуточная дежурная служба Комитета по благоустройству по телефону 314-60-13. Также работают «горячие линии» на предприятиях, контакты которых размещены на официальной странице Комитета https://vk.cc/9XXPkf.

Сообщить о проблемах с уборкой можно через платформу обратной связи портала госуслуг или через страницу Комитета Вконтакте, нажав кнопку «сообщить о проблеме» в меню под «шапкой» группы.

Благодаря совместным усилиям коммунальных служб и специалистов зеленого хозяйства город постепенно очищается от последствий зимнего периода, приобретая свежий и весенний облик.

Источник: Администрация Петербурга
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