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Питерец.ру » Общество » На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения

На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В связи с производством работ по ремонту деформационного шва на Большом Обуховском мосту через реку Нева перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 57 километре внешнего кольца автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ремонту деформационного шва на Большом Обуховском мосту через реку Нева (вантовый мост) в период с 15 по 30 марта будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы движения, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы по ремонту деформационного шва вантовом мосту будут производиться ниже уровня проезжей части, в подмостовом пространстве, в круглосуточном режиме, в три смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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