В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы

Согласно сведениям, полученным из Росгидромета, в период с 13:00 до 23:00 11 августа в Санкт-Петербурге установлен «желтый» уровень опасности погодных условий в связи с прогнозируемой грозой.

«Желтый» уровень является вторым по степени серьезности и указывает на вероятность возникновения потенциально опасных метеорологических явлений.

В связи с этим, обращаемся ко всем участникам дорожного движения, как водителям транспортных средств, так и пешеходам, с настоятельной просьбой быть предельно внимательными и осторожными.