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Питерец.ру » Общество » На мосту КАД через реку Лубья на месяц перекроют две полосы

На мосту КАД через реку Лубья на месяц перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На мосту КАД через реку Лубья на месяц перекроют две полосы

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубья, по основном ходу КАД, на участке между транспортными развязками с  Шафировским проспектом и Колтушским шоссе (км 39+650 - км 41+200 внутреннего кольца) в течение месяца будут перекрыты две полосы движения.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой.

«В период с 5 по 15 апреля будет организовано перекрытие третьей и четвёртой полос движения, а с 16 по 30 апреля 2020 года перекрытие полосы безопасности, первой и второй полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. 

«В рамках выполняемых работ будет произведена замена трёх деформационных швов, ликвидация дефектов дорожного покрытия с локальной заменой гидроизоляции и восстановлением защитного слоя бетона на мосту» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».


ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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