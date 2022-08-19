В Ивангороде Ленинградской области состоится военно-патриотическая акция в честь Дня государственного флага России

В Ивангороде Ленинградской области состоитсявоенно-патриотическая акция в честь Дня государственного флага России. В рамках мероприятия состоится подъем российского флага на Угловой башне ивангородской крепости, возложение цветов к братскому захоронению защитников Родины, плац-концерт военного оркестра.

Военный оркестр Западного военного округа (ЗВО) исполнит для гостей мероприятия попурри из мелодий военных лет и современных произведений, а артисты ансамбля песни и пляски совместно с творческими коллективами области продемонстрируют концертную программу.

Ивангородская крепость является одним из старейших фортификационных на Северо-Западе России, была построена летом 1492 года на правом берегу Нарвы.

Начало мероприятия в 12.00.