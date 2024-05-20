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Питерец.ру » Общество » Cтанция метро «Фрунзенская» закроется на капитальный ремонт

Cтанция метро «Фрунзенская» закроется на капитальный ремонт

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73
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
С 1 июня 2024 года на капитальный ремонт закроется станция метро «Фрунзенская»

С 1 июня 2024 года на капитальный ремонт закроется станция метро «Фрунзенская». В период закрытия станции будет усилено троллейбусное движение на двух маршрутах: №№ 15 и 17.

Выпуск троллейбусов на линию в этот период увеличится.

Троллейбус №15 свяжет пассажиров закрытой «Фрунзенской» с соседними станциями «синей» ветки метро: «Технологической институт», «Московские ворота» и «Электросила». Кроме того, он довезет пассажиров и до станций других веток: «Пушкинская», «Звенигородская», «Достоевская» и «Владимирская».

Троллейбус №17, чей маршрут проходит от конечной станции «Казанский собор» до конечной станции «Улица Костюшко», также соединит район «Фрунзенской» со станциями «Технологической институт», «Московские ворота» и «Электросила». Помимо этого, пассажиры троллейбуса №17 смогут доехать до станций «Пушкинская», «Звенигородская», «Сенная площадь», «Спасская», «Садовая», «Адмиралтейская» и «Невский проспект».

Источник: Горэлектротранс
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