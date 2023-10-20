Новый автобусный маршрут из Новосаратовки до станции метро «Пролетарская»

От Новосаратовки до станции метро «Пролетарская» можно доехать на автобусе за 15 минут.

«Новый маршрут свяжет два берега Невы с помощью Вантового моста. Пассажиры смогут добраться до станций метро «Пролетарская» и «Обухово». Вопрос об установлении нового смежного межрегионального автобусного маршрута проработал комтранс Ленобласти. Провели рабочие встречи с компаниями-застройщиками, которым предстоит обустроить в Новосаратовке автобусную инфраструктуру», – рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.