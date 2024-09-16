ента новостей

14:45
Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста
13:45
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
12:32
Петербургские росгвардейцы исполнят «Гимн Мариуполю»
12:29
В Ленобласти более двух часов будет разведен мост через Свирь 17 сентября
11:43
«Ленинградец» в 9-м туре группы «Золото» второй лиги проиграл в Краснодаре «Кубани» со счётом 0:2 и отстаёт от лидирующего «Челябинска» уже на 10 очков
11:24
Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы после сильного наводнения в Нигерии
11:18
На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
10:41
Как петербуржцы сохраняют работоспособность?
10:14
Боярский оказался самокритичен
09:48
Кому лучше не пить кофе?
09:35
В деревне Кузнецы сгорели пять грузовиков
09:27
В Юнтолово мужчина столкнул знакомого в лестничный пролет
09:21
Каковы расходы на коммуналку?
09:19
На проспекте Косыгина задержан участник драки со стрельбой
21:34
СКА только в овертайме обыграл «Ладу» и догнал в таблице КХЛ ЦСКА, Марат Хайруллин набрал в матче с тольяттинцами 3 очка
15:30
В Петербурге прошел финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «Трасса-01»
15:27
Разводку моста через Свирь 16 сентября отменили
13:14
На трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти введут реверсивное движение
13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
12:55
Из Колпино пытались ослепить экипаж воздушного судна
12:40
В поселке Суходолье поймали поджигателей Газели
12:31
В Парголово полицейские задержали закладчика наркотиков
12:26
В Красном Селе в парке изнасиловали пожилую женщину
12:18
На Искровском проспекте женщина ограбила подростка
23:26
Как сыграли бывшие вратари СКА в субботу 14 сентября: Дмитрий Николаев помог «Спартаку» победить «Торпедо», Алексей Мельничук вместе с «Локомотивом» уступил в Нижекамске «Нефтехимику»
19:12
Александр Соболев дебютировал за «Зенит» в матче с ЦСКА и увидел, как забил Лусиано Гонду
17:37
Баскетбольный «Зенит» проиграл УНИКСУ в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ со счётом 72:78, Акун-Пёрселл набрал 24 очко, Мун – 21
14:55
Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода
14:44
На трассе «Кола» насмерть разбился байкер
14:36
Новый год будет поскромнее
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста

Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста

0
1
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирных составов

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 17 сентября 2024 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке барже-буксирных составов «Борис Сафонов», «ВЭШ - 34032», «ВЭШ - 34033» и «Юрмала» , «ВЭШ - 34030», «ВЭШ - 34031», «Либава» с максимальным высотным габаритом 21 метр будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО развод мостов Ладожский мост
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-08-2024, 15:33
Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Либава»
Сегодня, 12:29
В Ленобласти более двух часов будет разведен мост через Свирь 17 сентября
8-07-2020, 12:56
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
29-07-2020, 10:30
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
24-07-2024, 10:27
На трассе «Кола» 25 июля в течение двух часов будет полностью перекрыто движение
22-07-2020, 13:20
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 11:18
На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
0
124
Вчера, 13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
0
170
14-09-2024, 14:55
Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода
0
179
14-09-2024, 14:44
На трассе «Кола» насмерть разбился байкер
Наверх