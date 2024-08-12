ента новостей

16:21
В Петербурге почтили память погибших моряков подводной лодки «Курск»
16:09
Губернатор вручил почётный знак «За заслуги перед Санкт‑Петербургом» ветерану Великой Отечественной Войны Зиновию Меркину
15:33
Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Либава»
15:23
Выставка «Проникновенная гармония»
15:20
Ретроспективная выставка «Лирическое рисование Давида Боровского»
15:16
Выставка «Жизнь в раю»
13:14
В Лодейном Поле в ДТП пострадал подросток на мотоцикле
12:37
Полицейские задержали подозреваемых в убийстве девушки на Краснопутиловской улице
12:31
В Гатчине ищут стрелка по людям из пневматики
12:25
В Пикалево задержали подростка, подозреваемого в грабеже
12:18
В центре Петербурга задержали подозреваемого в грабеже
11:37
Запросы петербургских соискателей выросли
11:15
В СПб вырос чек по просроченным займам
10:53
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу
10:40
СПб в лидерах по почтовым отправлениям
10:24
Вертолет врезался в крышу австралийского отеля
10:01
Сколько пьют петербуржцы?
09:39
На Дворцовой площади мужчина на электровелосипеде сбил 9-летнего мальчика
02:22
В возрасте 93 лет ушла из жизни чемпионка Олимпиады – 1952 Галина Зыбина
16:52
Сборная США выиграла баскетбольный финал Олимпиады у хозяев со счётом 98:87, а бронзу завоевали сербы
11:11
В Невском районе молодой человек на электросамокате сбил 8-летнюю велосипедистку
11:00
В Невском районе ликвидировали канал нелегальной миграции
10:56
В Ленобласти водитель «Вольво ХС90» утонул вместе с автомобилем в пожарном водоеме
10:51
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке сбил дорожного рабочего
21:38
Форвард Максим Глушенков и вратарь Евгений Латышонок стали героями победного для «Зенита» матча с московским «Динамо»
21:21
Либеро петербургского волейбольного Женя Гребенников вместе со сборной Франции выиграл второе подряд Олимпийское золото, Вильфредо Леон и Польша – вторые, бронзу получила сборная США
15:54
4-й тур РПЛ начался с минимальной победы «Пари НН» над «Химками» и ничьей в матче «Ростова» и «Рубина»
14:35
Каковы итоги рейда такси?
13:44
В Красном Селе неадекват с ножом напал на мужчину и женщину
13:27
В Невском районе поймали налетчика на магазин
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Либава»

Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Либава»

0
104
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Ленобласти федеральную трассу "Кола" перекроют на 45 минут, в связи с разводкой Ладожского моста

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 13 августа 2024 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Либава» + «ВЭШ-34021» с максимальным высотным габаритом 21 метр будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО Ладожский мост развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-08-2024, 15:25
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
26-07-2024, 13:04
Ладожский мост на 45 минут разведут для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
1-07-2024, 15:50
На трассе "Кола" на 45 минут разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
5-10-2023, 13:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Гаур» и «ВЭШ - 31030»
4-09-2023, 10:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
12-09-2022, 11:00
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже – буксирного состава «Рейдовый-210» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48»

Происшествия на дорогах

0
80
Сегодня, 09:39
На Дворцовой площади мужчина на электровелосипеде сбил 9-летнего мальчика
0
290
Вчера, 11:11
В Невском районе молодой человек на электросамокате сбил 8-летнюю велосипедистку
0
136
Вчера, 10:56
В Ленобласти водитель «Вольво ХС90» утонул вместе с автомобилем в пожарном водоеме
0
207
Вчера, 10:51
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке сбил дорожного рабочего
Наверх