Мошенники массово обманывают россиян на фоне слухов о возвращении Visa и Mastercard

Мошенники рассылают фейковые СМС якобы от Сбербанка о восстановлении полного функционала карт Visa и Mastercard, чтобы завладеть личными данными пользователей.

«В сообщениях предлагается пройти ограниченную по времени «валидацию», — сообщает Роскачество.

При этом для «валидации» предлагается пройти по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка с вводом регистрационных данных. Также по ссылке возможно распространение вредоносного программного обеспечения.

«Используя механизмы IP-телефонии, мошенники подменяют номера отправителя на (+900) или (+900#), чтобы придать сообщению правдоподобность», — отметили в организации.

Целью таких действий является получение личных данных пользователей, включая информацию о банковских картах, логины и пароли от онлайн-банкинга. В худшем случае на устройство потенциальной жертвы может быть установлено вредоносное ПО, позволяющее контролировать его удаленно.

Мошенники вновь активно используют социальную инженерию, чтобы ввести пользователей в заблуждение, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Подмена номеров отправителя и использование ссылок на фейковые сайты — это классические приёмы фишинговых атак, цель которых — кража личных данных и получение доступа к банковским счетам. Пользователям важно помнить, что банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию через СМС или электронные письма», - подчеркнул он.

Чтобы обезопасить себя, необходимо всегда проверять источники информации. Если пришло сообщение о восстановлении функционала карты, лучше самостоятельно связаться с банком по официальным контактам, указанным на сайте или в приложении.

«Тем более, что глава Банка России Эльвира Набиуллина только на прошлой неделе сообщила, что международные платежные системы Visa и Mastercard не обращались в ЦБ РФ по вопросу возвращения на российский рынок, и об этом говорить преждевременно. Процесс их возвращения, даже если ему предстоит начаться, займет немало времени – поэтому вы точно узнаете о нем из достоверных источников, верить слухам и терять бдительность в сети сегодня точно не стоит», - добавил депутат.

Также стоит избегать переходов по ссылкам из СМС или сообщений в мессенджерах, особенно если они требуют ввода личных данных или установки приложений. Использование антивирусного ПО и регулярное обновление операционной системы помогут снизить риск заражения устройства вредоносным ПО, напомнил Немкин.

«Кроме того, пользователям следует быть бдительными к любым сообщениям, вызывающим чувство срочности или паники. Именно на таких эмоциональных реакциях строятся сценарии большинства мошеннических схем. При возникновении сомнений лучше потратить время на проверку информации, чем стать жертвой киберпреступников. Важно помнить: безопасность в цифровом мире начинается с осознанного поведения и критического отношения к получаемым сообщениям», - заключил парламентарий.

В марте 2022 года Visa и Mastercard покинули рынок РФ. Тем не менее держатели карт Visa и Mastercard в России по-прежнему могут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту на территории страны. Это возможно потому, что на территории страны все платежи проходят через отечественную Национальную систему платежных карт (НСПК) и независимы от иностранных платежных решений.