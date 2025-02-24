ента новостей

15:58
Роскомнадзор: выявлением деструктива в видеоиграх должна заниматься сама отрасль
12:02
Необычная новость: музей бомжей появится в центре СПб
11:52
На улице Маршала Казакова иномарка сбила 12-летнего подростка
11:45
В Кронштадте задержали налетчика на магазин
11:39
В Московском районе неизвестный напал с ножом на администратора салона красоты
11:37
Мужчины в СПб недовольны, что позже выходят на пенсию
10:29
В Ленобласти задержаны двое взломщиков аккаунтов на маркетплейсах
10:03
Мошенники массово обманывают россиян на фоне слухов о возвращении Visa и Mastercard
10:01
Аэропорт Пулково стал одним из лидеров по пассажиропотоку в стране
10:00
Электрокары в Петербурге набирают популярность, но отстают от Москвы
09:59
В Петербурге росгвардейцы поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны
09:47
Над Невой прогремели 30 залпов салюта в честь Дня защитника Отечества
09:39
На Лиговском проспекте столкнулись реанимобиль и легковушка
00:31
Неожиданные 0–3 волейбольной «Ленинградки» в Челябинске: у Валерии Романовой – 14 очков
01:14
КХЛ: СКА проиграл «Куньлуню» и пента-трик Сероуха
22:49
В Ледовом дворце состоялся товарищеский хоккейный матч «Путь героя»
18:20
В СПб востребованы пекари и повара
15:06
«СКА-Нева» по буллитам проиграла красноярскому «Соколу» со счётом 2:3 и впервые за долгое время выбыла из зоны плей-офф ВХЛ
11:35
В Токсово стартовали традиционные «Кавголовские игры» по лыжному двоеборью
11:26
На трассе «Санкт-Петербург – Псков» иномарка насмерть сбила пешехода
11:21
Пенсионерка из Всеволожска отдала мошенникам более 7 млн рублей
11:16
В Приморском районе задержали одного из хулиганов, устроивших дебош в магазине
10:50
США намерены представить свою резолюцию по решению украинского конфликта
09:20
Склады Красного Креста признают памятниками
08:53
В ПТЗ появится новое производство
00:25
Россиянка Екатерина Лагно единолично лидирует на женском шахматном супертурнире в Монако, набрав 3 очка за 4 тура
00:00
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх сетах обыграл в Нижнем Новгороде клуб АСК: Бабкевич набрал 17 очков
19:37
В Герценовском университете прошел «Урок мужества»
19:30
Cloudflare принудительно включили в реестр ОРИ
14:36
В Петербурге пройдет товарищеский футбольный матч между ветеранами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Мошенники массово обманывают россиян на фоне слухов о возвращении Visa и Mastercard

Мошенники массово обманывают россиян на фоне слухов о возвращении Visa и Mastercard

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
В Роскачестве предупредили о новой опасной схеме, на нее уже обратили внимание в МВД.

Мошенники рассылают фейковые СМС якобы от Сбербанка о восстановлении полного функционала карт Visa и Mastercard, чтобы завладеть личными данными пользователей.

«В сообщениях предлагается пройти ограниченную по времени «валидацию», — сообщает Роскачество.

При этом для «валидации» предлагается пройти по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка с вводом регистрационных данных. Также по ссылке возможно распространение вредоносного программного обеспечения.

«Используя механизмы IP-телефонии, мошенники подменяют номера отправителя на (+900) или (+900#), чтобы придать сообщению правдоподобность», — отметили в организации.

Целью таких действий является получение личных данных пользователей, включая информацию о банковских картах, логины и пароли от онлайн-банкинга. В худшем случае на устройство потенциальной жертвы может быть установлено вредоносное ПО, позволяющее контролировать его удаленно.

Мошенники вновь активно используют социальную инженерию, чтобы ввести пользователей в заблуждение, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Подмена номеров отправителя и использование ссылок на фейковые сайты — это классические приёмы фишинговых атак, цель которых — кража личных данных и получение доступа к банковским счетам. Пользователям важно помнить, что банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию через СМС или электронные письма», - подчеркнул он.

Чтобы обезопасить себя, необходимо всегда проверять источники информации. Если пришло сообщение о восстановлении функционала карты, лучше самостоятельно связаться с банком по официальным контактам, указанным на сайте или в приложении.

«Тем более, что глава Банка России Эльвира Набиуллина только на прошлой неделе сообщила, что международные платежные системы Visa и Mastercard не обращались в ЦБ РФ по вопросу возвращения на российский рынок, и об этом говорить преждевременно. Процесс их возвращения, даже если ему предстоит начаться, займет немало времени – поэтому вы точно узнаете о нем из достоверных источников, верить слухам и терять бдительность в сети сегодня точно не стоит», - добавил депутат.

Также стоит избегать переходов по ссылкам из СМС или сообщений в мессенджерах, особенно если они требуют ввода личных данных или установки приложений. Использование антивирусного ПО и регулярное обновление операционной системы помогут снизить риск заражения устройства вредоносным ПО, напомнил Немкин.

«Кроме того, пользователям следует быть бдительными к любым сообщениям, вызывающим чувство срочности или паники. Именно на таких эмоциональных реакциях строятся сценарии большинства мошеннических схем. При возникновении сомнений лучше потратить время на проверку информации, чем стать жертвой киберпреступников. Важно помнить: безопасность в цифровом мире начинается с осознанного поведения и критического отношения к получаемым сообщениям», - заключил парламентарий.

В марте 2022 года Visa и Mastercard покинули рынок РФ. Тем не менее держатели карт Visa и Mastercard в России по-прежнему могут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту на территории страны. Это возможно потому, что на территории страны все платежи проходят через отечественную Национальную систему платежных карт (НСПК) и независимы от иностранных платежных решений.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-02-2015, 10:58
В 2014 году в Северо-Западном регионе эмитировано 234,4 тысячи молодежных банковских карт Сбербанка
6-12-2023, 13:13
В преддверии новогодних праздников мошенники придумали новую схему обмана
7-03-2022, 09:33
Visa и MasterCard уходят
16-05-2022, 08:18
Мошенники стали действовать по-новому
5-05-2023, 13:12
Виды киберпреступлений: опасности, статистика и советы по защите в России
28-06-2022, 10:33
Обманывают под видом сотовых операторов

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:52
На улице Маршала Казакова иномарка сбила 12-летнего подростка
Сегодня, 09:39
На Лиговском проспекте столкнулись реанимобиль и легковушка
22-02-2025, 11:26
На трассе «Санкт-Петербург – Псков» иномарка насмерть сбила пешехода
21-02-2025, 10:13
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Наверх