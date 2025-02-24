Мошенники массово обманывают россиян на фоне слухов о возвращении Visa и Mastercard

Мошенники рассылают фейковые СМС якобы от Сбербанка о восстановлении полного функционала карт Visa и Mastercard, чтобы завладеть личными данными пользователей.
При этом для «валидации» предлагается пройти по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка с вводом регистрационных данных. Также по ссылке возможно распространение вредоносного программного обеспечения.
Целью таких действий является получение личных данных пользователей, включая информацию о банковских картах, логины и пароли от онлайн-банкинга. В худшем случае на устройство потенциальной жертвы может быть установлено вредоносное ПО, позволяющее контролировать его удаленно.
Мошенники вновь активно используют социальную инженерию, чтобы ввести пользователей в заблуждение, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Чтобы обезопасить себя, необходимо всегда проверять источники информации. Если пришло сообщение о восстановлении функционала карты, лучше самостоятельно связаться с банком по официальным контактам, указанным на сайте или в приложении.
Также стоит избегать переходов по ссылкам из СМС или сообщений в мессенджерах, особенно если они требуют ввода личных данных или установки приложений. Использование антивирусного ПО и регулярное обновление операционной системы помогут снизить риск заражения устройства вредоносным ПО, напомнил Немкин.
В марте 2022 года Visa и Mastercard покинули рынок РФ. Тем не менее держатели карт Visa и Mastercard в России по-прежнему могут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту на территории страны. Это возможно потому, что на территории страны все платежи проходят через отечественную Национальную систему платежных карт (НСПК) и независимы от иностранных платежных решений.