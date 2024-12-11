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Питерец.ру » Общество » В России ужесточили ответственность за создание финансовых пирамид

В России ужесточили ответственность за создание финансовых пирамид

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие штрафы за незаконное привлечение инвестиций физических лиц.

В окончательном чтении приняты поправки, ужесточающие ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Максимальный штраф для юридических лиц может составить 500 тыс. руб., для граждан – 30 тыс. руб.

Оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц лицом, не имеющим права на осуществление соответствующей деятельности, повлечёт административную ответственность. Для физических лиц штраф может составить от 5 тыс. до 30 тыс. рублей; для должностных – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью без образования юридического лица – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. Штраф для юридических лиц может составить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
Кроме того, новые нормы предполагают ужесточение ответственности за нарушение положения Закона «О рынке ценных бумаг». Из него следует, что привлечение инвестиций от частных лиц через заключение договоров или публичные предложения возможно только при выдаче им ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, инвестиционных фондах или ипотечных ценных бумагах.
Нарушение положения повлечет штрафные санкции в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных. Штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей предусмотрен для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Юридические лица могут столкнуться с административной ответственностью в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. При этом в двух последних случаях предусмотрено административное приостановление деятельности компаний на срок до девяноста суток.

Проблема финансовых пирамид все еще актуальна, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В начале этого года в России было выявлено 728 финансовых пирамид – на 70% больше по отношению к аналогичному периоду 2023 года. При этом за период января-июня 2024 года Банк России выявил свыше 1700 субъектов с признаками финансовой пирамиды. Абсолютное большинство из них – 99% – работало онлайн», – рассказал депутат.

По данным Т-банка, до половины финансовых пирамид, работающих онлайн, связаны с тематикой экономических игр. 

«Чаще всего в таких играх пользователю предлагают запустить виртуальный бизнес и зарабатывать на нем реальные деньги. Значительная доля пирамид все еще эксплуатирует тему инвестиций в криптовалюты и майнинг. Кроме того, распространены пирамиды, обещающие высокодоходные инвестиции», – рассказал Немкин.

Депутат порекомендовал не доверять обещаниям о высоком доходе.

«Особенно, когда речь идет об инвестпроектах в социальных сетях. Не стоит доверять и документации, которую предоставляет злоумышленник, а также отзывам о проекте – они точно не соответствуют действительности. В открытом доступе, на сайте Центрального банка России представлен список легально действующих в стране финансовых организаций, с которым стоит сверяться при получении предложений об инвестировании», – посоветовал Немкин. 
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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