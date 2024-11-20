В России подвели итоги Всероссийского конкурса «Цифровая журналистика 2024». Это ежегодный конкурс среди журналистов в сфере информационных технологий, информполитики и связи, цель которого – повышение осведомлённости граждан о сферах цифровой трансформации и информационной безопасности, а также поддержка ИТ-журналистов.

В 2024 году организаторы конкурса расширили число номинаций. Так, участие смогли принять как журналисты традиционных федеральных и региональных СМИ, так и авторы подкастов и Telegram-каналов.

Победителями стали: Алексей Забелин, ТАСС — «Лучший аналитический ИТ-материал»; Екатерина Шокурова, РБК — «Лучшая серия публикаций на ИТ-темы»; Игорь Овсянников, Радио Sputnik — «Лучший ИТ-подкаст»; Олег Капранов, RG.Ru — «Лучший ИТ-Telegram-канал»; Александр Ельшевский, Вести FM — «Лучшая ИТ-публикация для массового читателя»; Роман Кильдюшкин, Газета.ру — «Лучший материал в сфере информационной безопасности»; Денис Недопекин, Вести, Вологодская область — «Лучший региональный ИТ-журналист». «Лучшим ИТ-новостником года» был признан корреспондент TAdviser Валерий Коржов и корреспондент ТАСС Александра Баландина, а в номинации «Лучшее ИТ-интервью» победу одержал главный редактор TAdviser Александр Левашов.

Решением Жюри также была учреждена дополнительная номинация – «Лучший пресс-секретарь цифрового ведомства», победителем которой стала Виктория Шмидт, представляющая Минцифры Новосибирской области.

Освещение процессов внутри ИТ-отрасли – неотъемлемая часть цифровой трансформации России, отметил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор «Цифровой России» Антон Немкин. «Сфера информационных технологий – обширное направление, отдельные сегменты которого не всегда могут быть понятны неподготовленному читателю. Задача цифрового журналиста – стать «мостом» между технологиями и рядовыми пользователями, способным донести технически сложные вещи через простой и понятный язык. В условиях динамично меняющегося цифрового мира, ИТ-журналисты – одни из ключевых игроков цифровой трансформации нашей страны. Во многом именно от них зависит, узнают ли граждане, например, о возможностях биометрии или о новой мошеннической схеме», – рассказал депутат.

В 2024 году заявки на участие подали более 3 тыс. журналистов со всей России, отметил Немкин.

«Количество участников в этом году увеличилось. Важно, что увеличилось число участников не только из федеральных, но и из региональных СМИ, которые также активно участвуют в формировании ИТ-повестки. Выросло и качество самих работ – в одной из номинаций, например, жюри пришлось выбирать сразу двух победителей», – подчеркнул депутат.

Самыми популярными направлениями стали «Лучшее ИТ-интервью», «Лучшая публикация для массового читателя» и «Лучший материал в сфере информационной безопасности», уточнил Немкин.

В Жюри конкурса вошли представители профильных органов власти, ИТ-журналистики, а также некоммерческих организаций в сфере цифровых технологий. В том числе заместитель директора по технологическому развитию Фонда развития интернет-инициатив Сергей Алимбеков, член правления РОЦИТ, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, член Продюсерского совета АНО «ИРИ» Андрей Цыпер, директор по коммуникациям АНО «Цифровая экономика» Ксения Новосельцева, исполнительный директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Екатерина Демкина, директор Департамента разработки и поддержки цифровых сервисов АНО «Диалог» Владимир Киселев, руководитель портала YOJO.ru, секретарь Союза журналистов России и доцент факультета журналистики МГУ Роман Серебряный, Генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, руководитель пресс-службы «Мастерской новых медиа» Сергей Леваненков. Возглавил конкурсное Жюри член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор «Цифровой России» Антон Немкин.

Награждение победителей пройдет 1 декабря 2024 года.

«Единая Россия» запустила партийный проект «Цифровая Россия» в 2022 году для содействия цифровизации страны. В частности, проект направлен на поддержку представителей IT-сферы, обеспечение безопасности пользователей интернета, развитие цифровой валюты и поддержку российских цифровых сервисов.