В Петербурге в подвале гостиницы обнаружили тайник с оружием

23 июня в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация от сотрудника гостиничного комплекса, находящегося в доме номер 36 по проспекту Тореза, об обнаружении тайника с оружием в процессе проведения ремонтных работ в подвальном помещении указанного здания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали наличие трёх ручных противотанковых гранат, двух пистолетов модели ТТ, снайперской винтовки, охотничьего карабина, более одного килограмма взрывчатого вещества тротил, а также нескольких сотен патронов различного калибра.

Извлечённое оружие находилось в значительном состоянии коррозии и было направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы с целью установления его работоспособности и пригодности к использованию.

Согласно предварительным данным, предполагается, что данный тайник с оружием был создан в период активной криминальной деятельности, характерный для 1990-х годов.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов.