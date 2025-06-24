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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в подвале гостиницы обнаружили тайник с оружием

В Петербурге в подвале гостиницы обнаружили тайник с оружием

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские выясняют происхождение арсенала, обнаруженного в подвале гостиницы на проспекте Тореза 

23 июня в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация от сотрудника гостиничного комплекса, находящегося в доме номер 36 по проспекту Тореза, об обнаружении тайника с оружием в процессе проведения ремонтных работ в подвальном помещении указанного здания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали наличие трёх ручных противотанковых гранат, двух пистолетов модели ТТ, снайперской винтовки, охотничьего карабина, более одного килограмма взрывчатого вещества тротил, а также нескольких сотен патронов различного калибра.

Извлечённое оружие находилось в значительном состоянии коррозии и было направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы с целью установления его работоспособности и пригодности к использованию.

Согласно предварительным данным, предполагается, что данный тайник с оружием был создан в период активной криминальной деятельности, характерный для 1990-х годов.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов.

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