В Петербурге приступили к реконструкции Цимбалинского путепровода

Начался масштабный проект реконструкции Цимбалинского путепровода, жизненно важной транспортной артерии, соединяющей Невский и Фрунзенский районы Санкт-Петербурга. Этот исторический виадук, возведенный еще в 1910 году над железнодорожными путями Московского направления, за более чем столетие интенсивной эксплуатации износился до аварийного состояния. Его узкие двухполосные проезжие части уже давно не справляются с колоссальным потоком автомобилей, характерным для современных мегаполисов. Ежедневные многокилометровые пробки стали печально известной проблемой для жителей близлежащих районов. Реконструкция, наконец, призвана решить эту застарелую проблему.

Проект предусматривает строительство совершенно нового путепровода, возводимого параллельно существующему аварийному сооружению. Общая длина нового виадука над железнодорожными путями составит 450 метров, а с учетом двух съездов на улицы Белы Куна и Цимбалина общая протяженность объекта достигнет 975 метров. Это существенное увеличение масштабов по сравнению с существующим мостом, позволяющее не только улучшить пропускную способность, но и обеспечить необходимую безопасность движения. В отличие от устаревшего двухполосного путепровода, новый будет иметь четыре полосы движения в каждом направлении, что значительно снизит загруженность и время проезда.

На данный момент начался первый этап работ – бетонирование опор будущего путепровода. Перед этим были проведены объемные подготовительные работы, включающие в себя детальное обследование грунта, разработку проекта с учетом всех современных строительных норм и требований, а также получение всех необходимых разрешений от соответствующих государственных инстанций, что само по себе заняло значительное время. Процесс согласования проекта потребовал тщательного анализа влияния строительных работ на окружающую среду, включая оценку шумового загрязнения и минимизацию воздействия на близлежащие жилые дома и инфраструктуру.

После завершения строительства нового путепровода старый аварийный виадук будет полностью демонтирован. Это позволит освободить дополнительное пространство и улучшить общую эстетику района. Планируемый срок окончания всех работ – конец 2027 года, что, безусловно, является амбициозной, но вполне достижимой целью, учитывая масштаб и сложность проекта.