Петербуржцы переключились на VK видео

«Питерец.ру» отмечает, что с начала августа в СПб и Ленобласти выросло число жалоб на работу видеохостинга YouTube. Количество связанных с этим комментариев выросло в 8,7 раза. Этот сервис начал работать гораздо медленнее или вообще перестал показывать ролики. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах.

В связи с этим вырос спрос на сервис VK видео. Это приложение было создано в сентябре прошлого года, но наибольшее число загрузок наблюдается в последний месяц. Например, наиболее высокий спрос на этот сервис наблюдался в июле текущего года.

Однако уже в первую неделю августа он вырос в 2,2 раза по сравнению с июльскими показателями. Логично, что петербуржцы и решили переключиться на VK видео, поскольку там можно просматривать контент без технических проблем, присущих Ютубу.