Комнаты пользуются спросом

Недвижимость в Петербурге всегда была востребованной. Это обусловлено инвестиционной привлекательностью и другими преимуществами города на Неве. Люди охотно приобретают здесь квартиры. Однако в последнее время наблюдается и спрос на комнаты.

По словам риелторов, начиная с 2019 года этот спрос вырос в 3 раза. Например, в июле рост по сравнению с этим же месяцем прошлого года составил 11%. Если говорить о годовом росте в данном сегменте недвижимости, он и вовсе равен 102%.

«Питерец.ру» сообщает, что сейчас в Северной столице находится в продаже примерно 2600 комнат. Цены на такую недвижимость варьируются в пределах 800 тыс. – 8,5 млн. руб. Самую дешевую комнату можно приобрести в Петродворцовом р-не, наиболее дорогую – в Петроградском.

У возросшего спроса имеются объективные причины. Серьезно возросли цены на квартиры-студии, а именно они считаются главными конкурентами комнат. Еще могли активизироваться инвесторы.