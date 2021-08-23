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Питерец.ру » Экономика » Комнаты пользуются спросом

Комнаты пользуются спросом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге заметно вырос спрос на комнаты

Недвижимость в Петербурге всегда была востребованной. Это обусловлено инвестиционной привлекательностью и другими преимуществами города на Неве. Люди охотно приобретают здесь квартиры. Однако в последнее время наблюдается и спрос на комнаты.

По словам риелторов, начиная с 2019 года этот спрос вырос в 3 раза. Например, в июле рост по сравнению с этим же месяцем прошлого года составил 11%. Если говорить о годовом росте в данном сегменте недвижимости, он и вовсе равен 102%.

«Питерец.ру» сообщает, что сейчас в Северной столице находится в продаже примерно 2600 комнат. Цены на такую недвижимость варьируются в пределах 800 тыс. – 8,5 млн. руб. Самую дешевую комнату можно приобрести в Петродворцовом р-не, наиболее дорогую – в Петроградском.

У возросшего спроса имеются объективные причины. Серьезно возросли цены на квартиры-студии, а именно они считаются главными конкурентами комнат. Еще могли активизироваться инвесторы.

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