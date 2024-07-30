ента новостей

13:16
В Петербурге молодогвардейцы изготовили эвакуационные носилки для нужд фронта
13:07
Владельцы крупных каналов смогут передавать информацию о себе в РКН через «Госуслуги»
13:01
Минцифры при поддержке СПЧ разработает правила использования ИИ в ряде сфер
12:55
Индийские спасатели ищут выживших после оползней в Керале, унесших жизни десятков человек
12:18
В центре Петербурга задержали иностранца, домогавшегося 14-летней девочкой
11:45
На Пулковском шоссе автоледи на иномарке сбила 16-летнего велосипедиста
11:41
В Невском районе задержан подозреваемый в убийстве собутыльника
09:59
Выплаты контрактникам увеличились
09:13
В Петербурге протестируют трамваи-беспилотники
08:31
Сферу торговли и общепита поддержат льготными кредитами
07:58
В Петербурге растет число неформально занятых
20:48
Выставка «Остров художников»
20:46
Выставка «Пастораль»
20:33
Петербургский шахматист Савва Ветохин занял 12-е место на турнире в Экс-ан-Провансе (Франция), а победителем стал индийский гроссмейстер Пранеш
14:56
В центре Петербурга парковка самокатов будет запрещена
12:52
Мессенджеры уязвимы перед хакерами
11:48
На Октябрьской набережной иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
11:42
В Невском районе мигрант изнасиловал соотечественницу
11:38
В Петербурге житель Ставропольского края выстрелил из травмата в должника
11:33
В Московском районе мужчина выстрелил из аэрозольного устройства в собутыльника
11:27
В Петербурге задержали стрелка с Жемчужного пляжа
11:22
В Красном Селе задержали подозреваемого в стрельбе на проспекте Ленина
11:11
Новый кампус "Кантиана" строится в соответствии с ключевыми критериями университетских городков
11:06
Кабмин утвердил перечень программ для предустановки в 2025 году
11:03
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Dirlanda»
10:59
В Петербурге на кладбище ограбили пенсионерку
10:47
Дорожные инспекторы начнут проверять большегрузы
09:58
Продажи элитного жилья выросли в 2 раза
09:22
Умер бывший градоначальник
08:53
Патриарх наградил президента
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Минцифры при поддержке СПЧ разработает правила использования ИИ в ряде сфер

Минцифры при поддержке СПЧ разработает правила использования ИИ в ряде сфер

0
19
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Минцифры России совместно с Советом по правам человека (СПЧ) разработают правила использования искусственного интеллекта (ИИ) в ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и министр цифрового развития России Максут Шадаев договорились разработать правила и ограничения использование ИИ-технологий в сферах здравоохранения, образования, судопроизводства, транспорта, сферы безопасности и психологической помощи, сообщается в телеграм-канале СПЧ.

Глава Минцифры отметил, что в планах министерства разработать конкретные правила для ряда отраслей, а также определить объемы собираемых данных. Он предложил начать со сферы образования.

«Подготовим наши предложения в ближайший месяц», – сказал Шадаев. 

Развитие искусственного интеллекта напрямую зависит от наличия необходимого набора данных, которые будут использоваться для обучения ИИ-моделей, пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Это, действительно, насущный для сферы вопрос, и именно поэтому Президент России указывал на необходимость ускорения принятия законопроекта по обезличиванию персданных. Однако, несмотря на очевидные преимущества повсеместного внедрения ИИ, персональные сведения граждан должны быть надёжно защищены, и наша задача - сформировать правовые нормы, которые позволят это сделать», – отметил депутат.

Немкин пояснил, что формирование правил применения ИИ в указанных сферах необходимо из-за сбора чувствительной информации.

«Например, если мы берем школы, то речь идет о сборе данных несовершеннолетних. Подобная информация должна не только обезличиваться, но и собираться дозированно. Сфера здравоохранения, кстати, тоже собирает большое количество информации. В период 2019–2023 гг. число зарегистрированных медицинских документов в Единой информсистеме здравоохранения достигло 10 млрд. Именно поэтому отрасль стала объектом внимания со стороны злоумышленников. Напомню, что по данным исследования МТС RED, с начала 2024 года медицинские учреждения чаще остальных становились жертвами хакерских атак, имеющих критические последствия. Если мы говорим про ИИ, то сфера также один из лидеров внедрения искусственного интеллекта. По данным Центра развития ИИ (Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ – прим.), нейросети используют уже 36,4% медучреждений, а еще 20,6% – планируют интегрировать в рабочие процессы в ближайшее время», – рассказал депутат.

Помимо этого, отмечает Немкин, в социальных сферах, а также в транспортной отрасли ключевое значение имеет безопасность применяемых технологий.

«В этих отраслях особенно важно внедрять доверенные и безопасные технологии, поскольку речь идет, например, о воспитании детей или здоровье наших граждан. Новая национальная стратегия развития искусственного интеллекта, кстати, предполагает создание цифровой платформы в сфере здравоохранения, функционирующей на основе ИИ. За счет платформы можно будет прогнозировать риск возникновения тех или иных заболеваний, составлять индивидуальную траекторию лечения, кроме того, она предоставит полную картину здоровья человека. Конечно, такие решения должны работать только на благо и не нести в себе никаких рисков использования», – считает депутат.

По словам Немкина, разрабатываемые правила должны базироваться на том, что ИИ – только дополнительный аналитический инструмент.

«Итоговое решение принимает человек, будь то врач, педагог или водитель. ИИ не более чем помощник. Напомню, что сейчас достаточно остро стоят вопросы юридической ответственности за результаты применения ИИ-технологий. Возможно, что Минцифры в рамках разрабатываемых правил предложит и свое видение этой проблемы. В любом случае, то, что участники рынка все чаще говорят о необходимости формирования правовой рамки регулирования отрасли – очень позитивная тенденция», – подчеркнул Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-05-2024, 16:47
Первая версия Цифрового кодекса может появиться уже через год
16-05-2024, 09:22
Данные россиян будут обезличивать
15-05-2024, 10:33
Минцифры России намерено повысить квалификацию выпускников ИТ-вузов
16-07-2024, 17:02
Искусственный интеллект перейдет к Минцифры
22-01-2024, 09:16
Мощности российских суперкомпьютеров будут увеличены
26-04-2024, 10:19
Минцифры анонсировали законопроект о запрете массовых спам-обзвонов

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 11:45
На Пулковском шоссе автоледи на иномарке сбила 16-летнего велосипедиста
0
141
Вчера, 11:48
На Октябрьской набережной иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
0
263
27-07-2024, 19:43
В массовом ДТП на КАД пострадали трое человек
0
253
27-07-2024, 15:08
В Орехово лихач на «Ленд Ровере» сбил 16-летнего велосипедиста
Наверх