Минцифры при поддержке СПЧ разработает правила использования ИИ в ряде сфер

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и министр цифрового развития России Максут Шадаев договорились разработать правила и ограничения использование ИИ-технологий в сферах здравоохранения, образования, судопроизводства, транспорта, сферы безопасности и психологической помощи, сообщается в телеграм-канале СПЧ.

Глава Минцифры отметил, что в планах министерства разработать конкретные правила для ряда отраслей, а также определить объемы собираемых данных. Он предложил начать со сферы образования.

«Подготовим наши предложения в ближайший месяц», – сказал Шадаев.

Развитие искусственного интеллекта напрямую зависит от наличия необходимого набора данных, которые будут использоваться для обучения ИИ-моделей, пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Это, действительно, насущный для сферы вопрос, и именно поэтому Президент России указывал на необходимость ускорения принятия законопроекта по обезличиванию персданных. Однако, несмотря на очевидные преимущества повсеместного внедрения ИИ, персональные сведения граждан должны быть надёжно защищены, и наша задача - сформировать правовые нормы, которые позволят это сделать», – отметил депутат.

Немкин пояснил, что формирование правил применения ИИ в указанных сферах необходимо из-за сбора чувствительной информации.

«Например, если мы берем школы, то речь идет о сборе данных несовершеннолетних. Подобная информация должна не только обезличиваться, но и собираться дозированно. Сфера здравоохранения, кстати, тоже собирает большое количество информации. В период 2019–2023 гг. число зарегистрированных медицинских документов в Единой информсистеме здравоохранения достигло 10 млрд. Именно поэтому отрасль стала объектом внимания со стороны злоумышленников. Напомню, что по данным исследования МТС RED, с начала 2024 года медицинские учреждения чаще остальных становились жертвами хакерских атак, имеющих критические последствия. Если мы говорим про ИИ, то сфера также один из лидеров внедрения искусственного интеллекта. По данным Центра развития ИИ (Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ – прим.), нейросети используют уже 36,4% медучреждений, а еще 20,6% – планируют интегрировать в рабочие процессы в ближайшее время», – рассказал депутат.

Помимо этого, отмечает Немкин, в социальных сферах, а также в транспортной отрасли ключевое значение имеет безопасность применяемых технологий.

«В этих отраслях особенно важно внедрять доверенные и безопасные технологии, поскольку речь идет, например, о воспитании детей или здоровье наших граждан. Новая национальная стратегия развития искусственного интеллекта, кстати, предполагает создание цифровой платформы в сфере здравоохранения, функционирующей на основе ИИ. За счет платформы можно будет прогнозировать риск возникновения тех или иных заболеваний, составлять индивидуальную траекторию лечения, кроме того, она предоставит полную картину здоровья человека. Конечно, такие решения должны работать только на благо и не нести в себе никаких рисков использования», – считает депутат.

По словам Немкина, разрабатываемые правила должны базироваться на том, что ИИ – только дополнительный аналитический инструмент.

«Итоговое решение принимает человек, будь то врач, педагог или водитель. ИИ не более чем помощник. Напомню, что сейчас достаточно остро стоят вопросы юридической ответственности за результаты применения ИИ-технологий. Возможно, что Минцифры в рамках разрабатываемых правил предложит и свое видение этой проблемы. В любом случае, то, что участники рынка все чаще говорят о необходимости формирования правовой рамки регулирования отрасли – очень позитивная тенденция», – подчеркнул Немкин.