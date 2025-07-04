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Питерец.ру » Общество » Мошенники стали звонить от имени школьных психологов

Мошенники стали звонить от имени школьных психологов

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Внимание! Телефонные аферисты, представляясь школьными психологами, начали обзванивать подростков

Внимание! Телефонные аферисты, представляясь школьными психологами, начали обзванивать подростков, как сообщают источники в МВД. Злоумышленники убеждают юных жертв в том, что они провалили психологический тест, а результаты стали общедоступными.

Далее мошенники отправляют фишинговую ссылку, перейдя по которой, подросток видит якобы свои личные данные.

Преступники запугивают детей, в том числе угрожая уголовным преследованием за утечку персональной информации, и таким образом вынуждают их забирать деньги из дома и передавать их курьерам.

Эта новая схема – тревожный признак того, что телефонные мошенники изобретают новые, крайне бесчеловечные методы воздействия, используя доверие детей к образованию и их страх, отмечает Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор партийного проекта «Цифровая Россия».

«Под видом школьных психологов злоумышленники эксплуатируют уязвимость подростков, которых легко напугать и заставить действовать необдуманно. Фишинговая атака с демонстрацией якобы личных данных особенно опасна – она усиливает эффект запугивания и придает схеме правдоподобность. Подростки, не обладая достаточными навыками критического мышления и киберграмотности, могут серьезно воспринять угрозы и действовать импульсивно, подвергая риску не только свои, но и семейные сбережения», - добавляет депутат

Важно, чтобы родители и педагоги как можно раньше начали обсуждать с детьми вопросы цифровой безопасности. Необходимо объяснить, что ни один сотрудник школы, полиции или государственных органов не станет запрашивать данные по телефону или требовать передачи денег. Также стоит научить ребенка распознавать фишинг и знать, к кому обращаться в случае сомнений, подчеркивает Немкин.

«Со стороны государства и правоохранительных органов необходимы меры по усилению контроля за телефонным мошенничеством, а также разработка профилактических программ в школах. Сегодня информационная безопасность должна быть не менее важной, чем физическая безопасность ребенка», - заключил парламентарий.
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