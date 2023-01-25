В НХЛ считают, что форвард из системы СКА войдет на Драфте-2023 в Топ-5

Продолжается регулярный сезон Национальной хоккейной лиги. Заокеанское первенство традиционно приковывает к себе внимание множества болельщиков, в том числе и тех фанатов, которые заключают пари на матчи, дабы испытать удачу и проверить свои знания. Тем более, что сегодня взаимодействовать с букмекером стало совсем легко, ведь для этого требуется только смартфон. А приложение БК бет винер скачать можно на портале «Рейтинг Букмекеров».

В ночь с 28 на 29 июня в Нашвилле, штат Теннесси, США, состоится Драфт-2023. Это одно из главных событий хоккейного года, особенно, учитывая, что драфт ожидается «жирный», то есть, в нем будет задействовано большое количество действительно талантливых игроков.

В этом году на драфт выходит и Матвей Мичков, форвард системы санкт-петербургского СКА, сейчас выступающий за «Сочи» в аренде. По мнению заокеанских экспертов, Матвея выберут в первой пятерке лучших проспектов. Интересно, что Мичкова могли бы задрафтовать и повыше, однако в этом году главной примой считается Коннор Бедард, канадский центральный нападающий, обладающий невероятным талантом.