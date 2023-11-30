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Питерец.ру » Общество » Госдума приняла новую редакцию закона о занятости населения в РФ

Госдума приняла новую редакцию закона о занятости населения в РФ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
«Закон отвечает запросам людей», – уверен руководитель Петербургского реготделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский

Государственная Дума на заседании 30 ноября приняла в третьем окончательном чтении новую редакцию закона о занятости населения в Российской Федерации. Инициаторами закона выступила группа депутатов и сенаторов «Единой России», в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации ФС РФ, сенатор от Санкт-Петербурга, Валентина Матвиенко и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«С учетом современных реалий закон вводит ряд новых понятий, распространяет господдержку не только на безработных, но также на граждан, находящихся под угрозой увольнения либо стремящихся поменять место работы, предусматривает меры противодействия нелегальной занятости. Особое внимание в нём уделено поддержке молодежи, инвалидов, лиц предпенсионного возраста и участников СВО. Всё это отвечает запросам людей и делает наш закон действенным инструментом влияния на рынок труда», – прокомментировал руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения партии, региональный координатор проекта «Моя карьера с Единой Россией» Сергей Боярский.

Предыдущая редакция базового закона о занятости разрабатывалась 30 лет назад и уже во многом не отвечала современным реалиям. По инициативе единороссов была начата разработка новой редакции закона, её внесли в Госдуму в январе 2023 года. Во втором чтении в текст документа было внесено более 200 поправок.  

Сергей Боярский отметил, что принят важный закон, над которым партия работала совместно с экспертами, общественниками, специалистами службы занятости, его также обсуждали с петербуржцами на партийных дискуссионных площадках.

«К закону было приковано большое внимание, и неслучайно, ведь хорошая работа и самореализация – базовые вещи для благополучия человека и его семьи», – подчеркнул лидер петербургских единороссов.

Закон вводит новые категории, в отношении которых будут приниматься меры поддержки со стороны службы занятости, это участники специальной военной операции и члены их семей, лица под риском увольнения, молодые специалисты. Работодатели будут получать помощь от государства при создании или сохранении рабочих мест для этих категорий. Отдельное внимание уделено профориентации и помощи в трудоустройстве молодёжи и инвалидов, защите их трудовых прав. Впервые в законодательстве вводится понятие «нелегальной занятости» и предусматриваются меры борьбы с ней. Также впервые вводится понятие «подходящей работы» – соответствие её специальности, предыдущему опыту работы, расстоянию от дома до потенциального места работы. Закреплено, что максимальный размер пособия по безработице определяется в размере МРОТ, а минимальный – 30 процентов от МРОТ.

После принятия базового закона о занятости населения законотворческая работа в этом направлении будет продолжена.

«Мы не останавливаемся, к весенней сессии будут подготовлены законы-спутники, в том числе по вопросам самозанятости и платформенной занятости», – сообщил Сергей Боярский.

Планируется внести поправки в ряд законов о профсоюзах, защите прав инвалидов, образовании, в Налоговый кодекс Российской Федерации, а также поправки в Трудовой кодекс и закон о платформенной занятости.

Напомним, вопросы занятости населения вошли в число приоритетов Народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в 2021 году. Одним из пунктов программы была поставлена задача «принять новую редакцию Закона «О занятости», которая будет учитывать современные тенденции на рынке труда и создаст дополнительные возможности для устройства на работу на территории всей России вне зависимости от места жительства и профессии человека».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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