Госдума приняла новую редакцию закона о занятости населения в РФ

Государственная Дума на заседании 30 ноября приняла в третьем окончательном чтении новую редакцию закона о занятости населения в Российской Федерации. Инициаторами закона выступила группа депутатов и сенаторов «Единой России», в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации ФС РФ, сенатор от Санкт-Петербурга, Валентина Матвиенко и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Предыдущая редакция базового закона о занятости разрабатывалась 30 лет назад и уже во многом не отвечала современным реалиям. По инициативе единороссов была начата разработка новой редакции закона, её внесли в Госдуму в январе 2023 года. Во втором чтении в текст документа было внесено более 200 поправок.
Сергей Боярский отметил, что принят важный закон, над которым партия работала совместно с экспертами, общественниками, специалистами службы занятости, его также обсуждали с петербуржцами на партийных дискуссионных площадках.
Закон вводит новые категории, в отношении которых будут приниматься меры поддержки со стороны службы занятости, это участники специальной военной операции и члены их семей, лица под риском увольнения, молодые специалисты. Работодатели будут получать помощь от государства при создании или сохранении рабочих мест для этих категорий. Отдельное внимание уделено профориентации и помощи в трудоустройстве молодёжи и инвалидов, защите их трудовых прав. Впервые в законодательстве вводится понятие «нелегальной занятости» и предусматриваются меры борьбы с ней. Также впервые вводится понятие «подходящей работы» – соответствие её специальности, предыдущему опыту работы, расстоянию от дома до потенциального места работы. Закреплено, что максимальный размер пособия по безработице определяется в размере МРОТ, а минимальный – 30 процентов от МРОТ.
После принятия базового закона о занятости населения законотворческая работа в этом направлении будет продолжена.
Планируется внести поправки в ряд законов о профсоюзах, защите прав инвалидов, образовании, в Налоговый кодекс Российской Федерации, а также поправки в Трудовой кодекс и закон о платформенной занятости.
Напомним, вопросы занятости населения вошли в число приоритетов Народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в 2021 году. Одним из пунктов программы была поставлена задача «принять новую редакцию Закона «О занятости», которая будет учитывать современные тенденции на рынке труда и создаст дополнительные возможности для устройства на работу на территории всей России вне зависимости от места жительства и профессии человека».
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