Что с новым Айфоном?

Компания Apple анонсировала выпуск новых смартфонов. Речь идет о моделях Айфон 14 и 14 Plus. Это гаджеты с экранами 6,1 и 6,7 дюйма. «Яблочные» смартфоны представлены в 5 цветах.

Любителей этой марки волнует вопрос: «Будут ли доступны телефоны в России?» К счастью, новые смартфоны этого производителя в нашей стране появятся. Это должно будет произойти в начале октября по линии параллельного импорта.

По данным «Питерец.ру», приобрести эти смартфоны можно будет на Wildberries, а также в сетях «Билайн» и «Мегафон». Напоминаем, что система параллельного импорта была введена в мае 2022 года. Она подразумевает ввоз отдельной продукции в Россию без разрешения правообладателей.

Такая стратегия вполне допустима в нынешних реалиях. Тем более, это вынужденная мера, целью которой становится сбалансированность рынка.