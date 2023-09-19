В Петербурге заседания клуба беременных и мам прошли в стиле барби

В общей сложности 610 беременных и молодых мам Санкт-Петербурга приняли участие в мероприятиях, которые состоялись в прошедший уикенд в бизнес-пространстве гостиницы «Октябрьская». В сентябре организаторы в качестве темы мероприятия выбрали Барби-девичник.

Субботнее мероприятие вызвало живой интерес беременных петербурженок. 430 будущих мам со всех районов города и ближайшей области собрались в гостинице «Октябрьская», чтобы окунуться в атмосферу праздника. Тема Барби пришлась по душе собравшимся. Почти все участницы пришли на площадку в розовых образах и с аксессуарами, ассоциирующимися с любимой куклой детства, отмечающей в следующим году своё 65-летие. В связи с высокой популярностью мероприятия организаторы в лице Клуба беременных Санкт-Петербурга провели две сессии, так как всех желающих было невозможно вместить в один зал.

Открыл Девичник беременных Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной Комиссии по социальной политике и здравоохранению в городском парламенте Александр Николаевич Ржаненков – бессменный посетитель всех заседаний Клуба беременных. В своём приветственном напутствии парламентарий рассказал собравшимся о многочисленных мерах поддержки беременных и молодых семей, которые оказывает городская администрация.

Далее настал черёд лекций, посвящённых самым актуальным для будущих мам темам – педиатрии, грудному вскармливанию, сну малыша, его питанию и гигиене. Все выступавшие спикеры – высокие профессионалы своего дела, в большинстве своём имеющие степень кандидатов или докторов медицинских наук. Однако свой стиль общения с беременными они строят с юмором, объясняя серьёзные и важные вещи доступным языком.

В воскресенье пришло время Заседания Клуба молодых мам, на которое пришли 180 человек. Главная идеология мероприятия – дать возможность мамам на один день отвлечься от рутины домашних забот и посвятить время себе. При этом некоторые мамочки всё равно пришли на мероприятие со своими малышами. Специально для них работали аниматоры и няни компании «Няня на час».

В течение обоих дней для будущих и настоящих мам осуществлялся приём медиков. Эта опция стала возможной благодаря партнёрам мероприятий: сетью медицинских центров «СМ-Клиника», от которой в субботу работал гинеколог, а в воскресенье – педиатр; генеральным партнёром Клуба «Питер мам» многопрофильной клиникой РАМИ, выделивший для приёма мам одного из ведущих пластических хирургов Северной столицы Сергея Павлова. Также оба дня на площадке работали юристы агентства недвижимости «Лимон», индивидуально рассказывающие будущим и настоящим мамам о возможностях решить квартирный вопрос благодаря материнскому и семейному капиталу.

Помимо лекций оба дня для участниц мероприятия поддерживалась атмосфера великолепного праздника. Звучала музыка группы «Аква» и Бритни Спирс, состоялся эмоциональный гендер пати, во время которого участница прямо на сцене узнала пол своего будущего ребёнка. Также проходили розыгрыши ценных призов от генерального партнёра призового фонда бренда Peg Perego. В субботу была разыграна коляска стоимость 105 тысяч рублей, а в воскресенье стульчик для кормления. В общей сложности за два дня было разыграно более сотни призов, а каждая участница на выходе получила индивидуальный подарочный набор.

В октябре организаторы планируют отметить семилетие своей деятельности и будут ждать на заседаниях Клуба беременных и молодых мам, которые пройдут в цыганском стиле.