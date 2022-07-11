Беременные Северной столицы отметили день семьи, любви и верности

9 июля в гостинице «Октябрьская» состоялся «Девичник беременных» Санкт-Петербурга. Это ставшее уже традиционным мероприятие проходит в городе на Неве ежемесячно и собирает от 350 до 400 беременных женщин за один день. На этот раз ивент был приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности, а также к завершению всемирно известного сезона Белых ночей.

9 июля мероприятие, состоявшее из двух сессий (утренней и дневной), посетили более 350 беременных Северной столицы. В первой половине дня бизнес-пространство гостиницы ждал настоящий аншлаг: первую сессию ивента посетило рекордное количество будущих мам – более 210 человек. Также агентством club-mama был разыгран рекордный по своему масштабу призовой фонд. Ни одна девушка не ушла без подарка.

Дресс-кодом мероприятия стала одежда белого цвета, как нельзя кстати отсылающая к тематике Белых ночей. А лейтмотивом стало празднование Дня семьи, любви и верности. Президент России в этом году подписал указ об установлении 8 июля праздничным днём. А ценности данного праздника в полной мере коррелируют с миссией заседаний клуба беременных Санкт-Петербурга. Это уже третье подряд мероприятие, приуроченное к памятным для страны датам. 28 мая в Санкт-Петербурге клуб беременных отмечал День города,12 июня в Москве – День России.

Мероприятие оказалось очень насыщенным – впервые за долгое время оно вышло за границы обозначенного времени. Посетительницы прослушали огромное количество тематических лекций, провели ряд интересных встреч, получили ответы на волнующие вопросы, и, конечно, стали счастливыми обладательницами многочисленных призов и подарков от партнёров мероприятия. Несколько девушек приняли участие в церемонии определения гендера своего будущего ребёнка при помощи воздушных шариков. Каждый перерыв слух собравшихся радовало исполнение живой музыки на ксилофоне.

Главная миссия ивента – психологическая поддержка беременных, создание сообщества беременных, в котором каждая участница могла бы без стеснений обсудить все животрепещущие вопросы своего положения и будущего материнства. Ивент-клуб не останавливается исключительно на формате офлайн. Каждая участница мероприятия приглашается в специализированные чаты «Питер, рожай» и «Москва, рожай», где 24/7 происходит живое общение между девушками. Для организаторов самое главное – обеспечение комфортных условий для участниц и их прекрасное настроение. И главная награда команды организаторов – видеть счастливые улыбки и позитивное настроение беременных девушек. Именно поэтому для проведения марафона выбираются наиболее удобные в транспортном и бытовом плане локации. Так, гостиница «Октябрьская», расположенная в самом центре Санкт-Петербурга, отвечает всем высоким стандартам бытового комфорта и способна принимать более 200 человек единовременно. Следующее заседание клуба беременных Санкт-Петербурга состоится 6 августа, а 24 июля пройдёт ивент в Москве.