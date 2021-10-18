Беременных призывают прививаться

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге продолжается активная вакцинация от ковида. Власти предпринимают серьезные усилия, чтобы прививку сделали как можно больше людей. Это необходимо для эффективной борьбы с пандемией.

Призывают прививаться и беременных женщин, которые относятся к группе риска. Это представительницы слабого пола, страдающие ожирением, диабетом, а также заболеваниями печени и легких. Сюда же относятся беременные с онкозаболеваниями.

Если эти женщины заразятся ковидом, то беременность будет протекать очень тяжело. К тому же в данной группе высокий процент летальности. Поэтому необходимо минимизировать риски с помощью профилактических мер.

Ученые установили, что вакцинация снижает вероятность заболеваемости. У непривитых пациентов заражение происходит в 6 раз чаще, а показатели летальности оказываются в 11 раз выше. Прививка не дает 100% гарантию, но она существенно снижает вероятность заражения и смертельного исхода. Так что отказываться от этой меры защиты не стоит.