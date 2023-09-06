В Ботаническом саду СПбГУ откроется первый отель для насекомых

В пятницу, 8 сентября, в Ботаническом саду Санкт-Петербургского университета состоится торжественная церемония закрытия летнего сезона в рамках фестиваля «Университетские сезоны — 2023». В рамках мероприятия откроется первый отель для насекомых.

В течение лета 2023 года Ботанический сад СПбГУ стал местом для проведения мероприятий, посвященных ботанике, экологии, биологии, ландшафтной архитектуре и дизайну. Мероприятия смогли посетить как представители профессионального сообщества, так и петербуржцы и гости города.

Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке. Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация.

Мероприятия из программы закрытия сезона в Ботаническом саду СПбГУ расширят заданную ранее ландшафтную повестку и будут посвящены темам урбанистики, экологии и охраны окружающей среды. К участию приглашены эксперты, стратеги и специалисты по вопросам природопользования, экологи и научные исследователи. В формате круглых столов, открытых дискуссий и выступлений в эколектории они попытаются вместе с аудиторией предложить решения для актуальных вызовов современности.

На церемонии закрытия сезона состоится награждение победителей конкурса-выставки зрительского голосования «Университетские сезоны — 2023». В рамках мероприятия для посетителей пройдет экскурсия по Ботаническому саду, дискуссионный клуб, а также презентация книги Издательства СПбГУ.

В торжественной церемонии примут участие директор Института наук о Земле СПбГУ Кирилл Чистяков, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм, председатель Северо-Западного отделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Путинцев, заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности И. А. Серебрицкий, заместитель генерального директора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Государственного Русского музея А. Ю. Цветкова и другие эксперты.

9 и 10 сентября в Ботаническом саду СПбГУ пройдут эколектории, психологический тренинг, экскурсии, дискуссионный клуб и флористический показ. Ключевым мероприятием закрытия сезона станет научно-практическая конференция «Обитатели городских садов и парков», в ходе которой приглашенные специалисты из разных городов поделятся опытом поддержания биоразнообразия и методами мониторинга в садах с повышенной антропогенной нагрузкой.

В 2024 году свое 160-летие встретит Ботанический сад СПбГУ, появившийся благодаря выдающемуся русскому ботанику, заслуженному профессору и ректору Императорского Санкт-Петербургского университета Андрею Бекетову. Именно по его ходатайству в 1864 году решением совета Университета Ботанический сад получил свой официальный статус.

Дата: 8 августа 2023 года

Начало: в 14:00. Пресс-подход состоится в 13:40

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7−9, Ботанический сад СПбГУ