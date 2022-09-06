Ботанический сад СПбГУ завершил летний сезон

В Ботаническом саду Санкт-Петербургского университета состоялась торжественная церемония закрытия летнего сезона в рамках фестиваля «Университетская осень».

Обращаясь к гостям, первый проректор СПбГУ Елена Чернова отметила: казалось, совсем недавно в Ботаническом саду открывали «Университетские сезоны — 2022», но быстро наступила осень, и пришло время закрывать летний сезон. На протяжении всего лета конкурсные проекты тематических садов, которые создали студенты разных вузов и колледжей города, радовали посетителей Ботанического сада, и эта традиция в будущем получит продолжение.

«Однако Ботанический сад — это не только украшение Университета, но и научная коллекция растений, и ее расширение должно стать следующим этапом развития. При помощи своих друзей и партнеров Университет делает многое для возрождения сада, и он преображается на глазах, — рассказала Елена Чернова. — Я рассчитываю, что в этом благородном деле, важном не только для обучения наших студентов-ботаников, но и для сохранения природы, ее видового разнообразия — создания и сохранения самых различных коллекций растений — примете участие все вы: кто-то в качестве учебной, научной или ознакомительной практики, а кто-то на добровольной основе, потому что хочет сделать Ботанический сад лучше и красивее».

Руководитель центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды комитета по благоустройству Правительства Санкт-Петербурга Ольга Черданцева отметила, что Ботанический сад СПбГУ всегда был интересен петербуржцам, поэтому вопрос о том, как сделать его более доступным для горожан, сейчас особенно актуален, ведь на Васильевском острове немного садов, от прогулки в которых можно получить такое удовольствие.

«То, как преобразился сад за последние несколько лет — это большое достижение. Он стал настоящей точкой притяжения, поэтому здесь можно проводить различные экологические мероприятия и фестивали, — подчеркнула Ольга Черданцева. — Но в первую очередь сад Университета — это учебная площадка для специалистов по ландшафтному строению, биологии и ботанике, которые, например, могли бы здесь внедрять новые сорта растений. Нам сейчас очень важны рекомендации о том, какие растения могут жить и выживать в городской среде. И Университет как раз может помочь и дать нам такие рекомендации, используя возможности своего Ботанического сада».

В день закрытия летнего сезона подготовили для гостей экскурсию по Японскому саду и творческий мастер-класс по ботаническому рисунку «Вдохновение Японией», а ландшафтный фотограф Андрей Лысиков провел прогулку по территории Ботанического сада Университета. Кроме того, посетители могли ознакомиться с выставкой «История Ботанического сада СПбГУ» в Научной библиотеке имени М. Горького СПбГУ, где были представлены архивные фотографии. Одну из экскурсий по саду провел автор проекта его реконструкции, ландшафтный архитектор Артем Паршин.

Также в Ботаническом саду СПбГУ прошла презентация новой книги «Экономика Японии» заведующего кафедрой управления рисками и страхования СПбГУ Сергея Белозёрова, а сотрудники Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ подробно рассказали о новом курсе «Японский язык для начинающих». Простой и понятный курс позволит без лишнего погружения в сложную теорию освоить азы японского языка, изучить иероглифический и лексический минимум, а также развить навыки аудирования и понимания устного текста. Гости церемонии закрытия летнего сезона в Ботаническом саду узнали необычные факты о Стране восходящего солнца, а также научились писать свое имя на японском.

В этом году планируется продолжить проектные работы по реставрации и воссозданию Ботанического сада СПбГУ, и после согласования с КГИОП Университет сможет приступить к реализации Концепции развития сада, сообщила советник первого проректора, куратор работ по возрождению Ботанического сада СПбГУ Наталья Дюппей. «За последний год в Ботаническом саду произошли большие изменения: был открыт участок "Японский сад", приводили в порядок территорию открытого грунта. Работы в саду всегда очень много, и студенты, как волонтеры, принимают активное участие в восстановлении территорий Ботанического сада СПбГУ. Они приходили на субботники, помогали с прополкой, перекопкой грунта и пересадкой растений, а также с уборкой территории, — рассказала Наталья Дюппей. — Также некоторые студенты, в частности орнитологи, приходили к нам в процессе работы над своими курсовыми проектами. Но мы, конечно, хотели бы, чтобы универсанты принимали более активное участие в жизни сада, так как Ботанический сад СПбГУ — это прежде всего место для обучающихся и площадка для образовательного процесса».

В ходе торжественной церемонии состоялось награждение участников первого в России конкурса — выставки тематических студенческих садов «Университетские сезоны — 2022», за организацию которого СПбГУ номинировали на Национальную премию по ландшафтной архитектуре в категории «Лучшее событие года в области ландшафтной архитектуры». Перед командами обучающихся СПбГУ, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Садово-архитектурного колледжа была поставлена задача в сжатые сроки подготовить и представить свои тематические проекты на территории Ботанического сада — представить свое видение рододендронов в саду альпийского, скандинавского и японского стиля. Профессиональное жюри приняло решение не выделять победителей, а вручить призы всем командам.

В выходные в Ботаническом саду СПбГУ прошли выступления в эколектории, дискуссии с экспертами по бережному потреблению и природопользованию и презентация проектов Экологической клиники СПбГУ. Тематически программа мероприятия была разделена следующим образом: 3 сентября — День экологии и охраны окружающей среды, 4 сентября —День устойчивого развития и урбанистики. В финальный день в эколектории состоялись лекции специалистов из Петербурга, Москвы, Казани и Белгорода по благоустройству, ландшафтному дизайну и комфортной городской среде, а также экспертный круглый стол на тему «Может ли быть устойчивым растительное сообщество в городской среде?», который привлек широкое внимание экспертного сообщества. Мероприятие посетили директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм и представители петербургского отделения ВООП, представители крупнейших в России ландшафтных бюро и другие специалисты.

«Активное участие в реставрации Ботанического сада СПбГУ принимали волонтеры Экологической клиники Университета, в которую входят обучающиеся направления "Экология и природопользование", а также других учебно-научных подразделений Университета. Восстановление Ботанического сада СПбГУ — это работа не только будущих биологов и специалистов в области наук о Земле. Я считаю, что здесь есть место для многих направлений, потому что это общее дело универсантов», — отметил директор Института наук о Земле СПбГУ Кирилл Чистяков.

В Экологической клинике студенты и аспиранты проходят практику в уникальном клиническом формате: универсанты решают задачи и реализуют проекты по запросам подразделений СПбГУ и внешних заказчиков. Заявки поступают как от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так и от государственных учреждений и организаций, которые являются потенциальными работодателями для будущих экологов и других специалистов в области наук о Земле. Кроме проектной и консультационной работы, участники экологических проектов клиники ведут просветительскую деятельность и популяризируют естественнонаучные и экологические знания.