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Поддельные протоколы и отсутствие реакции: Что происходит с домами под управлением "Пулковской Усадьбы"?

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Опубликовал: Вадик Котов
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Народный фронт
Поддельные протоколы и отсутствие реакции: Что происходит с домами под управлением "Пулковской Усадьбы"?

Жители домов, находящихся под управлением ООО «Пулковская Усадьба», обратились в Народный фронт в Санкт-Петербурге с многочисленными жалобами на невозможность сменить управляющую компанию или форму управления домом.

Мы провели рабочее совещание с активистами и представителями администрации Московского района, где выявили, что договор об управлении домами между собственниками помещений и УК не заключался, дома должным образом не обслуживаются, аварийные службы не приезжают на вызовы. В управлении компании находятся 113 домов, при этом в штате официально числятся два человека. По словам жильцов, на содержание общего имущества резко поднялись тарифы, по некоторым адресам – до 55 процентов и достигают четырех и более тысяч рублей с квартиры.

Попытки петербуржцев сменить управляющую компанию не приводят к результатам. Жильцы проводили общие собрания собственников, голосовали за смену УК, все решения принимались большинством голосов. Протоколы голосования они предоставляли в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга. В свою очередь, «Пулковская Усадьба» предоставляла поддельные протоколы, а ГЖИ не хотела разбираться в ситуации: какой последний протокол принесли, тот и верный.

Попытки добиться справедливости в рамках закона люди предпринимают уже на протяжении 10 лет. Они обращались в полицию, следственный комитет и прокуратуру, но столкнулись с полным бездействием представителей органов власти и неисполнением судебных решений.

Так, в соответствии с протоколами внеочередного общего собрания собственников по адресу Пулковское шоссе, д. 13, корп. 4 принято решение прекратить договор управления с ООО «Пулковская Усадьба» и заключить новый договор с ЖКС № 2 Московского района. На Пулковском шоссе, дом 11, корп. 2 и ул. Костюшко, дом 14 – заключить новый договор с ЖКС № 3. Эти факты подтверждены постановлением Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу, но осуществить на практике перевод не представляется возможным.

Кроме того, по словам заявителей, в некоторых домах образовались ТСЖ, однако, управляющая компания препятствует их деятельности. По словам жильцов, у «Пулковской Усадьбы» долг перед поставщиками коммунальных услуг за пять месяцев вырос с 35 до 57 млн. руб., а ее собственник находится под следствием. За неисполнение  обязательств перед жильцами и за долги люди просят лишить компанию лицензии.

Отметим, что администрация Московского района владеет от 7 до 12 процентов помещений в домах, находящихся под управлением «Пулковской Усадьбы», и тратит бюджетные деньги на оплату завышенных счетов.

«Мы разбираемся в ситуации, очень внимательно анализируем все жалобы, поступившие от петербуржцев, изучаем документацию. Готовим обращение в прокуратуру и следственный комитет, привлечем федеральные ресурсы к отстаиванию законных прав жильцов», – отметила руководитель регионального отделения в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Народный фронт
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