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ОНФ в Петербурге: из-за неэффективной системы информирования граждан о проверках газового оборудования горожанам грозят суды

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Опубликовал: Вадик Котов
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ОНФ в Петербурге: из-за неэффективной системы информирования граждан о проверках газового оборудования горожанам грозят суды

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Санкт-Петербурге встал на защиту прав горожан, на которых управляющие компании (жилкомсервисы – ЖКС) подали в суд за недопуск в квартиру для проверки газового оборудования. Она в Петербурге осуществляется ежегодно с 1 января 2010 г. К сожалению, не все жители Северной столицы знают об этом. В региональное отделение ОНФ стали поступать обращения людей, обеспокоенных исками. Мониторинг общественников выявил, что граждан не информировали о проверках должным образом. Эксперты ОНФ обратились в жилкомсервисы с просьбой отозвать соответствующие иски, а также разработали памятки для петербуржцев с информацией о графике предстоящих технических проверок.

Так, в Московском районе города ЖКС стали массово подавать в суд на жильцов многоквартирных домов, имеющих газовое оборудование. Парадокс ситуации заключается в том, что петербуржцы узнали о том, что не пустили в квартиру газовщиков, и об обходах домов, которые проводились, из пришедших к ним судебных документов.

У горожан вызывает недоумение, что информирование о визитах газовщиков происходит не адресно, а формально. Жильцы надлежащим образом не уведомлены о необходимости быть дома в определенную дату и время, чтобы принять у себя специалистов. Так, объявления о предстоящих проверках печатают, например, в квитанциях об оплате коммунальных услуг, где дата печати квитанции – позже даты проверки, или же вывешивают на подъездах, откуда зачастую их срывают, из-за чего людей не оказывается дома.

После неожиданного получения из суда копий определений о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству люди приглашают к себе сотрудников обслуживающей газовое оборудование компании, чтобы они все проверили. Но даже после прошедшей проверки ЖКС не отзывают исковые заявления, и суды в любом случае идут.

Иски – безденежные, при этом судебная практика такова, что даже если перед заседанием ответчик выполняет все требования истца, то по решению суда он все равно вынужден заплатить пошлину в размере 6 тыс. рублей.
Таким образом, получается ситуация, когда людей, которые не имели намерений как-то уклониться от своих обязательств по предоставлению доступа к газовому оборудованию, просто заставляют платить пошлины. Сотням тысяч горожан грозят иски.

Так, по итогам мониторинга, проведенного активистами ОНФ в Санкт-Петербурге, только лишь на проспекте Космонавтов в 4,6 тыс. квартир не попали газовщики, на проспекте Гагарина – в 3,5 тыс. квартир. Всего на пяти улицах Московского района 14 600 квартиросъемщикам и собственникам грозят суды, если их не окажется дома во время повторной проверки, которая осуществляется по будням в рабочее время. По искам общая сумма судебных пошлин только лишь с пяти улиц составит 87,6 млн. рублей, если жители снова не будут проинформированы надлежащим образом о визите.

«Считаем недопустимыми действия жилкомсервисов в отношении петербуржцев. Несвоевременное информирование граждан о проверке газового оборудования приводит к отсутствию жильцов в своих квартирах в момент прихода газовщиков. Недопустимо подавать на людей в суды, при том, что они либо вовсе не были поставлены в известность о проведении проверок, либо это было сделано с опозданием. ЖКС, прежде чем идти в суды, необходимо заблаговременно сообщать горожанам о планируемых мероприятиях и выработать механизм адресного информирования петербуржцев о времени допуска в квартиру специалистов по газовому оборудованию», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

В связи со сложившейся в городе ситуацией общественники направили обращение в жилкомсервис, подающий на жильцов в суд, с просьбой разъяснить ситуацию и отозвать иски к ненадлежащим образом информированным жителям.

Чтобы помочь петербуржцам, активисты регионального отделения Народного фронта разработали специальный QR-код и памятку, которые будут размещены в социальных сетях и на информационных стендах домов для того, чтобы горожане могли найти свою квартиру в графике технического обслуживания газового оборудования. Указанные действия помогут сохранить сбережения петербуржцев.

ОНФ продолжит мониторить ситуацию и защищать права жителей Северной столицы.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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