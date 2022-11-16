В школах Петербурга будут бесплатно показывать фильм «Ген самбиста»

В Белом зале Мариинского дворца во Всероссийский день самбо состоялся показ фильма «Ген самбиста», снятого творческой мастерской «Ellegium» при активном участии Международной федерации самбо. Он будет впоследствии показываться на безвозмездной основе для школьников.

Участников мероприятия поздравил с праздником Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

- Эта борьба была создана в нашей стране, и сегодня занятия самбо являются важной частью спортивного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Они не только прививают навыки, мужество, бойцовский дух, но и учат любви к Родине, дружбе, товариществу, взаимной защите. Я помню по своим школьным годам, что самбисты никогда не дрались – они лишь защищались. Поздравляю вас с Всероссийским днем самбо и желаю здоровья, добра и благополучия! – сказал спикер петербургского парламента.

- Самбо - это национальный вид спорта, школа жизни. Испокон веков каждое поколение вносило в нее что-то своё, за счёт этого спорт активно развивался, появлялись новые виды единоборств и их техники, которые стали отличительной чертой отечественной школы борьбы, - подчеркнул организатор проекта «Zа Самбо», депутат ЗС СПб Антон Соловьев.

Перед началом показа также выступили петербургские законодатели Юрий Авдеев и Юрий Гладунов.

Фильм повествует о 8-летнем мальчике Вове, чей отец трагически погиб. Мама работает с утра до ночи, пытаясь обеспечить семью материально. Мальчик учится в школе, занимается спортом, заботится о младшей сестре и пытается быть мужчиной, насколько позволяет возраст. Воспитание его характера является основой сюжета картины.