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Питерец.ру » Общество » Два педагога из Санкт-Петербурга вошли в Экспертный совет всероссийского проекта

Два педагога из Санкт-Петербурга вошли в Экспертный совет всероссийского проекта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Сразу два петербургских педагога вошли в Экспертный совет проекта «Билет в будущее»

Во всероссийском профориентационном проекте для школьников «Билет в будущее» появился Первый экспертный педагогический совет. В него вошли 34 педагога-навигатора из разных субъектов России, в том числе сразу два педагога из Санкт-Петербурга.

Это Прокопьева Анастасия Михайловна, педагог-организатор ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга и Морозова Елена Владимировна, руководитель Центра профориентации и карьерного проектирования СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции»,

Педагоги единогласно отмечают, что проект «Билет в будущее» открывает новые возможности не только для учащихся, но и для них самих.

Это действительно мощная система, которая помогает детям найти себе место в жизни! Это многогранный проект, охватывающий огромный спектр профессий, подключающий к своей работе вузы, ссузы, предприятия и организации. Проект, позволяющий детям узнавать профессии по-новому, не шаблонно, а глубоко, осознавая все плюсы и минусы существующих профессий. А для нас, педагогов, это еще и уникальный обмен опытом, это особое общение, которое является связующей нитью и объединяет нас в одном большом и очень важном деле», - поделилась Анастасия Прокопьева.

На вопрос: «Что для Вас проект «Билет в будущее?» Елена Морозова ответила так: «Для меня это - масштаб, увлеченность любимым делом, огромная польза, развитие и, конечно же, команда единомышленников».

Экспертный совет появился в проекте именно в Год педагога и наставника, и это еще больше подчеркивает его актуальность. Члены Совета – это эксперты, активные и инициативные педагоги-навигаторы, победители проектного модуля и лидеры команд профориентационных проектов, представители педагогического сообщества в своем регионе, которые популяризируют и развивают профориентационную деятельность, это открытые к диалогу единомышленники, которые вместе с организаторами делают профориентацию интересной и результативной!

Эксперты делятся с педагогами своим опытом, материалами, успешными кейсами, полезными советами и рекомендациями.

Напомним, всероссийский профориентационный проект для школьников 6-11-х классов «Билет в будущее» реализуется в 86 регионах России по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Участие происходит за счёт государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей. Федеральный оператор – Фонд гуманитарных проектов. Региональным оператором проекта в Санкт-Петербурге является Центр опережающей профессиональной подготовки.

Подробнее о проекте «Билет в будущее» на сайте bvbinfo.ru.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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