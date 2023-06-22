Огненные картины войны и свечи памяти зажглись по всему миру!

Более 1 000 000 человек присоединились к памятным мероприятиям. В День памяти и скорби Волонтёры Победы, партия «Единая Россия» и неравнодушные граждане в России и за рубежом зажгли масштабные огненные картины войны, связанные общей темой: «Трагедии и Победы региона (страны) в годы войны», а также свечи памяти, тем самым почтив память о погибших Героях, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины.

В городе-герое Москве у Музея Победы на Поклонной горе зажглась картина из 10 000 свечей, посвящённая периоду обороны города в годы Великой Отечественной войны. К памятной церемонии присоединились Волонтёры Победы, представители партии «Единая Россия», депутаты Государственной Думы, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, представители общественных организаций и жители города. Почетными гостями стали зампред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко, председатель комитета ГосДумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн, Председатель Правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров.

«Эти акции уже не первый год объединяют миллионы жителей России и зарубежья. Ведь в каждой семье в этот День памяти и скорби вспоминают своих родных Героев. И важно передавать эту семейную память детям. Чтобы каждое новое поколение знало, какую цену заплатили наши деды и прадеды. Пока каждый из нас это помнит, мы не допустим повторения тех страшных событий. Пока каждый из нас это помнит, Герои живы», - отметила Ольга Занко.

«Сегодня «Единая Россия» вместе с «Волонтёрами Победы» традиционно зажгли свечи памяти и огненные картины войны в рамках акции, посвященной Дню памяти и скорби. 82 года назад в тот трагический день, 22 июня 1941 года, история разделилась на «до» и «после». Из поколения в поколение продолжает жить память о подвигах наших предков, защищавших страну и ковавших Победу на фронте и в тылу. Мы в неоплатном долгу перед этими стойкими, героическими и мужественными людьми. Вечная память героям прошлого и слава тем, кто защищает нашу страну и исполняет свой воинский долг сегодня», - сказал Александр Хинштейн.

К акциям присоединились и российские артисты. Автор и исполнитель SHAMAN зажег свечу памяти у подножия памятника Защитникам Заполярья Алёши, расположенного на сопке Зеленого мыса в городе-герое Мурманске: «Наша память так устроена, что хранит информацию только о самых ярких событиях и впечатлениях. Акция «Свеча памяти» — простой и эффективный способ напомнить всем поколениям наших сограждан, да и всему миру, о том, какой ценой — миллионов жизней — досталась нам Победа. Сегодня вместе со всей страной присоединяюсь к акции «Волонтёров Победы» и зажигаю свечу у подножия мемориала Защитникам нашего Заполярья в городе-герое Мурманске, куда приехал с гастролями».

В новых субъектах России также зажглись огненные картины. В Запорожской области Волонтёры Победы выложили изображение мемориала, посвященного боям на линии «Вотан». В годы Великой Отечественной войны наши войска отчаянно рвались на запад. Но немцы упорно защищали это направление - от побережья Азовского моря до реки Днепр части Вермахта создали мощную оборонительную линию «Вотан», названную по имени древнегерманского бога войны. Эта линия в последствии была прорвана советскими солдатами. В память о тех, кто героически сражался за мир в те годы, на месте боев установлен мемориал, за которым Волонтёры Победы взяли шефство после освобождения территорий.

«Впервые мы чтим память Героев в День памяти и скорби в составе Российской Федерации. Для Запорожской области этот день имеет особое значение, ведь мы вспоминаем не только Героев Великой Отечественной войны, но и Героев настоящего — павших участников специальной военной операции, которые отстаивали мирное небо над новыми субъектами России. Вся наша большая страна зажгла миллионы свечей и почтила память наших Героев!» - отметила руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» в Запорожской области Елизавета Глебова.

В Донецкой Народной Республике Волонтёры Победы из 10 000 свечей выложили монумент «Твоим освободителям, Донбасс». Этот мемориальный комплекс находится в самом центре города Донецка в парке имени Ленинского комсомола. Именно здесь, со стороны левого берега реки Кальмиус, в сентябре 1943 года началось освобождение столицы Донбасса. Сам мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1984 года. Работы по его созданию велись 12 лет. В годы Великой Отечественной войны шахтеры Донбасса стали фронтовиками. И сегодня жители новых регионов борются за освобождение родного края от нацистских преступников. Символично, что в этом году огненная картина зажглась у мемориала «Саур-Могила», отреставрированного в прошлом году после бомбардировки со стороны ВСУ. В прошлом году добровольцы уже проводили акцию на территории памятного места.

Огненные картины войны и Свечи памяти также зажгли в Луганской Народной Республике и Херсонской области. Все церемонии прошли при поддержке Фонда президентских грантов.

В городе-герое Волгограде Волонтёры Победы выложили из свечей огненную картину, зажженную от частиц Вечных огней, доставленных Волонтёрами Победы из городов-героев России. Церемония прошла в рамках акции «Путь Победы», в ней приняли участие добровольцы, жители Волгограда, представители правительства Волгоградской области, «Единой России» и других общественных организаций. Также рядом с огненной инсталляцией на большой экран была выведена электронная вариация картины, составленная из видеофрагментов, присланных со всего мира в знак памяти и уважения советским бойцам.

«Для меня и моей семьи День памяти и скорби имеет сакральный смысл, ведь мой дедушка вместе с родным братом, будучи совсем юными, воевали в Сталинградской битве, в которой погибло свыше миллиона человек. Я горжусь историей своей семьи и тем, что стала одной из победительниц конкурса «Путь Победы». Я оказалась в числе тех, кто зажёг самую масштабную огненную картину войны и почтил память всех Героев нашей Родины, которые сражались за нашу свободу и право на мирную жизнь», - поделилась впечатлениями Волонтёр Победы, победительница конкурса «Путь Победы» Виктория Денякина.

Память о павших Героях Великой Отечественной войны почтили и за рубежом. Более 50 стран присоединились к акциям. В Бишкеке, столице Киргизии, Международная команда Волонтёров Победы почтила память жителей Блокадного Ленинграда. Добровольцы выложили из свечей грузовик с прожекторами, разорванное блокадное кольцо и надпись «80-ЛЕТ ДОРОГЕ ЖИЗНИ». Памятные церемонии прошли и в других городах Республики.

«Свеча Памяти проходит в Кыргызстане уже 4 год. И с каждым годом её география расширяется. В этот раз в Кыргызстане акцию проводят 9 населенных пунктах от юга до севера страны. И все больше и больше жителей и гостей страны приходят зажечь свечу памяти в честь своих Героев. Блокада Ленинграда для нас занимает особое место, так как в Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны эвакуировали 16000 жителей, из них 3500 детей из блокадного города. Поэтому в этом году мы посвятили огненную картину войны 80-летию прорыва Блокадного кольца», - отметила координатор международного представительства Движения в Республике Кыргызстан Анастасия Шевченко.

Тунис присоединился к международной акции «Огненные картины войны» и Волонтёры Победы при поддержке Россотрудничества и Посольства России в Тунисе создали огненную картину в форме пятиконечной звезды и слова «ТУНИС» в память о погибших в Великой Отечественной войне. Акция прошла на территории общеобразовательной школы при Посольстве России в стране.

Также во многих странах Волонтёры Победы, неравнодушные граждане и наши соотечественники зажгли свечи памяти и вспомнили Героев, которые отдали свою жизнь за свободу и мирное небо над головой. Акция прошла в том числе в Нидерландах, Ливане, Индии, Катаре и других странах.

Всего в России и за рубежом свечи памяти и огненные картины войны зажглись на более чем 1 500 площадках. Напомним, акции проводятся Всероссийским движением «Волонтёры Победы», партией «Единая Россия» при поддержке Роспатриотцентра и Газпрома.