Легендарную тюрьму «Кресты» в Петербурге превратят в общественно-деловой кластер

На ПМЭФ-2023 к обсуждению судьбы комплекса зданий в центре города вновь вернулись: Смольный и «ДОМ.РФ» подписали соглашение о намерениях, в котором договорились о преобразовании культового места под современное использование.

Главная звезда «Бандитского Петербурга» и многих других телесериалов — тюрьма «Кресты» — последние годы изрядно померкла. В ее почти полуторавековой истории была поставлена жирная точка, когда постояльцев казённого дома перевели в новый комплекс в Колпино, а старые здания стали пристанищем колонии-поселения №8. Если мелкий ремонт или уборку территории она ещё могла обеспечить, то о каких-то крупных реставрационных работах, с большой долей вероятности, можно было забыть. Говорят, ФСИН обратилась в РПЦ с предложением принять в управление весь комплекс, поскольку на территории тюрьмы имеется действующий храм. Однако священнослужители от предложения отказались, видимо, прикинув, сколько трат уйдёт на эти порядком износившиеся стены.

В ФСИН не оставляли попыток найти своему обременительному активу нового хозяина, а кто ищет, тот всегда найдёт. На ПМЭФ-2023 Смольный и акционерное общество «ДОМ.РФ» подписали соглашение о намерениях, в котором договорились о преобразовании «Крестов» под современное использование. Подробностей о том, как будет выглядеть и функционировать знаменитая тюрьма в формате арт-кластера не сообщалось.

— В результате преобразования объектов, входящих в периметр проекта, в Санкт-Петербурге появится территория новых современных функций с сохранением историко-культурного значения, — рассказали городские чиновники. — Тем самым новый арт-кластер станет стимулом развития территории как современного городского пространства и точкой притяжения для гостей Петербурга.

Потенциальный хозяин был менее велеречив, но ничуть не более конкретен. Пока понятно только то, что тюрьмы в «Крестах» точно не будет. А что же появится на Арсенальной набережной? Планируют рассмотреть разные варианты использования комплекса зданий, а их тут более двух десятков.

— При работе с такими объектами, как «Кресты», мы исходим из необходимости максимально сохранить архитектурную идентичность города, конкретного района, — рассказал гендиректор «Дом.РФ» Денис Филиппов. — Одновременно важно при участии горожан, экспертов и потенциальных инвесторов этого проекта продумать новый функционал комплекса зданий на Арсенальной набережной.

Нет готового решения по поводу будущего экс-тюрьмы? Ну, хоть стены укрепите. Если крестообразные конструкции не рухнут от почтенного возраста – уже хорошо. Впрочем, особого оптимизма их судьба не вызывает. Для ПМЭФ подобные соглашения о намерениях стали делом традиционным. И порой ничем не заканчивающимся. В прошлом году Смольный договаривался с компанией GloraX о реставрации Апраксина двора, на территории которого сегодня действует самый большой и далеко не самый «законопослушный» рынок Северной столицы. Тоже комплекс зданий с более чем вековой историей в самом центре Санкт-Петербурга. Девелопер собирался в преображение этого квартала вложить 50 млрд рублей. Но поддержки от чиновников не увидел – часть помещений там принадлежит частным владельцам, с которыми договариваться можно только при жёсткой реакции города, являющегося собственником большей части объектов. А он-то как раз и начал свои активно сдавать в аренду. Поэтому уже этой зимой представители GloraX умыли руки, заявив: «По соглашению не предусматривается передача прав собственности или аренды на имущество в границах проекта от города к партнеру. В свете последних событий и решения городских властей сдавать помещения в аренду мы не приняли окончательного решения об участии в проекте».

Как и Апраксин двор, комплекс бывшего следственного изолятора «Кресты» — объект сложный, со множеством обременений и в непростом состоянии. Поэтому не исключено, что от момента подписания соглашения до конкретных шагов по реконструкции выявленного объекта культурного наследия пройдут годы, а возможно и десятилетия.