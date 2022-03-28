Отель, вуз, музей или креативный кластер? Питерские «Кресты» застыли в ожидании светлого будущего

К концу марта текущего года следственный изолятор «Кресты» в Петербурге должны передать Росимуществу. Объект давно планируют реконструировать в полезное для города пространство. При этом пока неизвестно, во что именно. Кроме того, горожане не понаслышке знают, насколько могут затянуться подобные проекты.

Градостроители Петербурга активно обсуждают возможное будущее «Крестов» – комплекса построек, ранее занимаемых следственным изолятором №1. Еще в 2007 году его решили избавить от тюремной функции в связи со строительством нового комплекса в Колпино. Туда заключенных СИЗО перевели в 2017 году, однако уже через год часть корпусов заняла ФКУ «Колония-поселение № 8 УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». Только в текущем году она сменила адрес.

За это время появилось несколько версий, чем могут в будущем стать «Кресты». Так, петербургский комитет по инвестициям предлагал разместить там бизнес-центр и креативный кластер. Также студенты СПбГАСУ разработали проект размещения в «Крестах» крупного межуниверситетского учебного центра. А урбанист Михаил Климовский считает, что там необходим музей. При этом переделать комплекс в отель будет проблематично, отметил архитектор Никита Явейн. Причем, не только из-за особенностей конструкции, но и из-за тюремной атмосферы.

«Дому надо еще отстояться, прежде чем приспосабливать его под коммерческое или общественное пространство», – соглашается архитектор-реставратор Алексей Михайлов.

По мнению экспертов, над «Крестами» витает дух места. Что, с одной стороны, делает его привлекательным, а с другой – во многом отталкивает потенциальных посетителей. Например, сомнительно, что в «Кресты» захотят заселяться как в отель.

В Петербурге достаточно подобных мест, пропитанным духом ушедших лет. Еще одно, которое у всех на слуху - знаменитая «Апрашка». Огромный торговый квартал Апраксин двор является памятником архитектуры федерального значения. Он известен далеко за пределами Петербурга и является своеобразной достопримечательностью для туристов. Однако помимо обилия бюджетных товаров, он знаком большинству обывателей также аварийным состоянием построек, засильем контрафакта и нелегалов.

Объект также давно собирались реконструировать. В отличие от «Крестов» для «Апрашки» у Никиты Явейна нашлась идея. Его бюро «Студия 44» разработало проект по переделке ветхого рынка в современное пространство с бутиками и кафе. Концепцию утвердил Совет по культурному наследию, однако воплощения не нашла ни она, ни другие проекты, неоднократно предлагаемые инвесторами. Их на Апраксином дворе сменилось уже несколько. Компании не могут начать работы из-за проблем с передачей объектов для реконструкции.

Городские структуры занимают в ситуации пассивную позицию, жалуются предприниматели. Это мешает выполнить уже утвержденные планы и проекты. Эксперты не исключают, что «Кресты» ожидает не менее затяжная эпопея, прежде чем там появится что-то современное. В то же время, по словам градозащитников, «Апрашка» ждать больше не может, ее состояние близится к критическому, и чревато утратой части культурного наследия города.