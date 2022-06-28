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Питерец.ру » Общество » Администрация города под видом яхт-клуба планирует построить в «Горской» элитный комплекс

Администрация города под видом яхт-клуба планирует построить в «Горской» элитный комплекс

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42
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
megalinestroy.ru
Администрация города под видом яхт-клуба планирует построить в «Горской» элитный комплекс

«Яхт-клуб Санкт-Петербурга» обязался взяться за реновацию промзоны «Горская». Как сообщается, там планируют построить центр для развития парусного спорта. Однако декларируемые цели Смольного могут расходиться с реальными.

В рамках ПМЭФ-2022 губернатор Александр Беглов заключил соглашение с владельцем «Яхт-клуба Санкт-Петербурга». На территории «Горской» за 10 миллиардов бизнесмен планирует построить новый яхт-клуб. Его поддержал и градоначальник, среди целей проекта отметив развитие парусного спорта.

Наиболее вероятно, эту территорию «забронировали» под марину для того, чтобы в последствии построить там много коммерческих площадей. Об этом свидетельствует опубликованная комитетом по градостроительству планировка. Исходя из этого документа, только около 40 000 квадратных метров займет яхт-клуб. Это совпадает как с расчетами о том, сколько места как правило отводят под заведения этого типа, так и с бюджетом владельца «Яхт-клуба Санкт-Петербурга».

Остальную территорию (около 470 000 квадратных метров) отдадут под ряд коммерческих построек. Например, развлекательный центр, гостиницу со SPA-салоном и другие подобные объекты.

Исходя из указанных цифр, можно сделать вывод: такой кластер обойдется более чем в 10 млрд рублей. Как сообщалось ранее, более крупную сумму подрядчик вряд ли найдет. У его яхт-клуба нет таких доходов. Не исключено, что в последствии проект заморозят, позже – передадут другому застройщику.

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